Termine für GeForce RTX 5070 (Ti) & Radeon RX 9070 (XT)

Gerüchte über die Einführungstermine der kommende GeForce RTX 5070 und Radeon RX 9070 Grafikkarten gab es bereits mehrfach. Doch mittlerweile haben sowohl Nvidia als auch AMD einige der zeitlichen Eckpunkte bestätigt. So meldete das offizielle GeForce-Konto bei X (vormals Twitter), dass die GeForce RTX 5070 Ti ab 20. Februar verfügbar sein wird.

Diesen Tag hatte MSI versehentlich bereits letzte Woche verraten, als ein entsprechender Countdown auf der französischen Website des Grafikkartenherstellers öffentlich wurde. Offen war bislang aber, wann die ebenfalls Anfang Januar bei der Vorstellung der GeForce RTX 50 Grafikkarten genannte RTX 5070 (ohne Ti) erhältlich sein wird. Auch der X-Account Nvidias macht dazu bislang keine Angaben.

Allerdings ist auch dies inzwischen kein Geheimnis mehr, denn die offizielle GeForce-Website Nvidias gibt bereits einen Termin an, ab wann die einfache RTX 5070 in den Handel kommt. Demnach wird die GeForce RTX 5070 ab 5. März verfügbar sein. Nvidia nennt dabei die empfohlenen Verkaufspreise von 649 Euro für die RTX 5070 und 879 Euro für die RTX 5070 Ti. An diese Preisempfehlungen werden sich die Händler angesichts hoher Nachfrage aber wohl kaum halten. Einen Vorgeschmack gab es bereits letzte Woche, als eine GeForce RTX 5070 Ti vorab mit 33 Prozent Aufpreis gelistet wurde.

Einen Tag nach der RTX 5070 erwarten wir die neuen Radeon RX 9070 Grafikkarten, wobei dies bislang noch inoffiziell ist und lediglich auf relativ verlässlichen Quellen beruht. AMD-Chefin Lisa Su hatte vor mehr als einen Monat nur erklärt, dass die Radeon RX 9000 ab Anfang März verfügbar sein werden. Technische Details der neuen AMD-Modelle auf Basis der RDNA4-Grafikarchitektur fehlen auch noch, aber diese werden nächste Woche verkündet. David McAfee, hochrangiger Manager bei AMD, erklärte ebenfalls bei X, dass es Details zur neuen Radeon RX 9000 Serie am 28. Februar auf dem YouTube-Kanal „AMD Gaming“ geben wird. Neben den Spezifikationen dürften auch Leistungsdaten und Preise genannt werden. Gerüchte sprechen davon, dass die AMD Radeon RX 9070 XT Grafikkarten angeblich mit sehr aggressiven Preisen kommen, aber das wird sich in elf Tagen zeigen.