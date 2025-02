MSI bestätigt 20. Februar für GeForce RTX 5070 Ti

Bereits im Januar hatte ein Händler in seinem Online-Shop den Einführungstermin der GeForce RTX 5070 Ti preisgegeben, jetzt hat MSI den Termin für den Verkaufsstart bestätigt. Geht es nach einem Countdown auf der französischen Website des taiwanischen Herstellers, wird die GeForce RTX 5070 Ti ab dem 20. Februar erhältlich sein.

Dieses Datum hatte der Proshop ebenfalls genannt, der Hardware in einigen Ländern Europas verkauft, auch in Deutschland. Bei der Vorstellung der GeForce RTX 50 Grafikkarten auf Basis der Blackwell-Architektur hatte Nvidia Anfang Januar noch keinen genauen Starttermin für die GeForce RTX 5070 Ti verraten, sondern lediglich diesen Monat (Februar) erwähnt.

Im Februar werden laut Nvidia auch die GeForce RTX 5070 (ohne Ti) erscheinen, aber der offizielle Termin für dieses Grafikkartenmodell ist weiterhin unbekannt. Sowohl die Händler als auch MSI nennen lediglich die GeForce RTX 5070 Ti. Es wird allerdings spekuliert, dass Nvidia die Einführungsstrategie von 5090 und 5080 bei den 5070ern anwendet.

Zwar kamen die beiden Topmodelle am 30. Januar gleichzeitig in den Handel – wenn auch in homöopathischen Dosen, aber Testberichte waren nur gestaffelt zugelassen: zunächst von der 5090 und eine Woche später von der 5080. Sollte dies auf die Einführungstermine bei den 5070er umgesetzt werden, käme die GeForce RTX 5070 (ohne Ti) am 27. Februar in den Handel.

Denn der Countdown für die GeForce RTX 5070 Ti von MSI in Frankreich wird am 20. Februar ablaufen, um 15 Uhr nachmittags mitteleuropäischer Zeit.

Die GeForce RTX 5070 besitzt deutlich weniger Compute- und damit Shader-Einheiten als die RTX 5070 Ti. Zudem ist die Speicherausstattung von 16 auf 12 GByte sowie das RAM-Interface von 256 auf 192 bit reduziert. Allerdings ist der offiziell von Nvidia empfohlene Verkaufspreis im Einzelhandel mit 649 statt 879 Euro signifikant niedriger. Wie sich die abgespecketen Spezifikationen in der Praxis auswirken, dürften wir innerhalb der nächsten zwei Wochen erfahren.

Quelle: MSI Frankreich