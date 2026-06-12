Apple MacBook mit Touchscreen: Startet es noch 2026?

Wir hatten schon über kommende Apple MacBooks berichtet, die angeblich einen Touchscreen verwenden sollen. Auf den Markt könnten die neuen Modelle als MacBook Ultra kommen. Das neue Notebook aus Cupertino soll nicht nur erstmals ein OLED-Display integrieren, sondern eben auch die Touchscreen-Bedienung erlauben. Neue Leaks aus China bekräftigen jetzt, dass ein derartiges Modell noch 2026 auf den Markt kommen könnte.

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Ob das neue Modell dabei wirklich als Apple MacBook Ultra rangieren wird, muss sich natürlich noch zeigen. In macOS 27 (Golden Gate) bereitet der Hersteller jedenfalls schon mehrere Touchscreen-Funktionen vor. Allerdings beziehen sich viele davon auf Sidecar. Das ist ein Modus, in welchem ein iPad-Tablet als zweiter Screen mit Steuerungsoption herhalten kann.

Das neue Apple MacBook Ultra mit OLED-Touchscreen könnte auch das Dynamic Island er aktuellen iPhones übernehmen. Zudem ist die Rede davon, dass es zusätzliche Menüs geben soll, die eben speziell auf die Touch-Funktionen ausgelegt sind. Freilich sind all diese Angaben derzeit aber noch mit Vorsicht zu genießen. Denn Apple selbst schweigt natürlich zu so einem potenziellen Gerät.

Klar ist, dass ein MacBook Ultra mit OLED-Touchscreen auch mit einer Preiserhöhung im direkten Vergleich mit den aktuellen MacBook Pro starten dürfte. Marktbeobachter rechnen da mit einem Aufschlag von ca 20 %.

Quelle: Instant Digital (Weibo)