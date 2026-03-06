Apple MacBook Neo: Einstiegs-Notebook kommt mit Smartphone-Chip

Apple hat nicht nur ein neues MacBook Air mit dem M5-Chip sowie neue MacBook Pro mit den Chips M5 Pro und M5 Max veröffentlicht, sondern auch ein brandneues MacBook Neo. Dieses soll den Einstieg in die Notebook-Riege von Apple markieren. Allerdings muss man dafür auch herbe Abstriche in Kauf nehmen. So dient hier nämlich ein älterer Smartphone-Chip als Herzstück, der A18 Pro aus dem Jahr 2024. Er werkelt z.B. auch in den iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.

Das neue Apple MacBook Neo verfügt zudem nur über 8 GByte RAM. Apple wirbt mit einem Gehäuse aus Aluminium, einem Liquid Retina Display mit 13 Zoll Diagonale und einem Einstiegspreis von 699 Euro. Als Akkulaufzeit des Notebooks bringt der Hersteller aus Cupertino bis zu 16 Stunden ins Spiel. Ebenfalls integriert ist eine FaceTime-Kamera mit 1080p-Auflösung. Ihr stehen zwei Mikrofone und zwei seitlich abstrahlende Lautsprecher zur Seite. Für Eingaben stehen das Apple Magic Keyboard und ein Multi-Touch-Trackpad mit Gestensteuerung zur Verfügung. Ab Werk dient natürlich macOS Tahoe als Plattform.

Das Apple MacBook Neo wiegt 1,23 kg und bietet als Schnittstellen unter anderem zweimal USB-C, einen Kopfhöreranschluss, Bluetooth 6.0 und Wi-Fi 6E. Das erwähnte Display mit 13 Zoll Diagonale setzt auf LCD-Technik und löst mit 2.408 x 1.506 Pixeln bei bis zu 500 Nits Helligkeit auf. Eine Antireflex-Beschichtung soll bei Sonnenlicht dennoch die Lesbarkeit gewährleisten.

Preise und Verfügbarkeit

Kunden können das neue MacBook Neo ab sofort vorbestellen. Es wird ab Mittwoch, 11. März 2026, ausgeliefert. Das MacBook Neo ist ab 699 Euro inkl. MwSt. und 599 Euro inkl. MwSt. für den Bildungsbereich in den vier Farben Rosa, Indigo, Silber und Zitrus erhältlich.

Quelle: Apple