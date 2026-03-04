Apple MacBook Air mit M5 vorgestellt

Apple hat ein neues MacBook Air mit dem M5-Chip vorgestellt. Zudem stattet man die Einstiegskonfiguration jetzt mit dem doppelten Speicherplatz aus – 512 statt 256 GByte. Das mobile Endgerät nutzt weiterhin ein dünnes Aluminiumgehäuse. Apple wirbt zudem damit, dass schnellere SSDs verbaut seien und bis zu 4 TByte als Kapazität zur Wahl stünden. Ebenfalls verwendet man jetzt seinen eigenen N1-Chip als Basis für kabellose Verbindungen. Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 sind daher ebenfalls an Bord.

Anzeige

Apple bewirbt das neue MacBook Air mit dem M5 auch mit seinem Liquid Retina Display, einer Webcam mit 12 Megapixeln, bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit und zwei Ports für Thunderbolt 4. Als Betriebssystem dient freilich macOS Tahoe. Das MacBook Air mit M5 hat eine 10-Core-CPU in Verbindung mit einer bis zu 10-Core-GPU mit einem Neural Accelerator in jedem Kern für KI-Aufgaben. Ein Ring aus drei Mikrofonen sorgt für eine klare Stimme bei Sprachchats und ein Soundsystem mit Unterstützung für 3D-Audio und Dolby Atmos ist ebenfalls integriert.

Preise und Verfügbarkeit

Kunden können das neue 13″ und 15″ MacBook Air mit M5 ab sofort vorbestellen. Es wird ab Mittwoch, 11. März 2026, ausgeliefert. Das 13″ MacBook Air mit M5 ist ab 1.199 Euro inkl. MwSt. und 1.089 Euro inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich und das 15″ MacBook Air mit M5 ist ab 1.499 Euro inkl. MwSt. und 1.379 Euro inkl. MwSt. für den Bildungsbereich erhältlich. Beide Modelle gibt es in Himmelblau, Mitternacht, Polarstern und Silber.

Quelle: Apple