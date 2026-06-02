Computex: Gehäuse und Wasserkühlung mit Kniffen

Neben Lian Li zeigt auch Chieftec neue Gehäuse auf der Computex, wenn auch deutlich weniger neue Modelle. Allerdings setzt sich insbesondere ein neues Case durch besondere Funktionen von der Konkurrenz ab, etwa Power-Buttons sowohl oben als auch unten am Gehäuse. Einen besonderen Kniff bietet auch eine neue AiO-Wasserkühlung dieses Herstellers.

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Denn die Chieftec Iceberg Pro 360 RGB besitzt ein Pumpengehäuse mit integriertem Radiallüfter, der die den Prozessor umgebende Hardware mit Luftkühlung versorgt. Dazu gehören typischerweise Speichermodule und Spannungsregler, aber auch M.2-SSDs. Gerade letztere benötigen oft zusätzliche Kühlung aufgrund der mittlerweile enormen Datenraten wegen PCI Express Gen.5 und der Wärmeabgabe der im Tower-Gehäuse meist darunter platzierten Grafikkarte.

Gleich mehrere Besonderheiten bietet das Chieftec Vista Max. Dieser ATX-Tower kommt nicht nur mit gläsernen Seitenteilen links und vorne, sondern auch mit vier vorinstallierten und 140 mm großen ARGB-Lüftern. Drei davon ziehen die Luft von der rechten Seite durch entsprechende Aussparungen im rechten Seitenteil ein. Ein weiterer Lüfter ist beigelegt und kann unten im Gehäuse eingebaut werden, um der Grafikkarte zusätzlichen Airflow zu spendieren. Diese Art der schrägen Lüfter im Gehäuse wird derzeit auch von anderen Herstellern angeboten.

Der im Boden des Chieftec Vista Max platzierte Staubfilter wird entgegen gewohnter Nutzung nicht nach vorne oder hinten herausgezogen, um diesen zu säubern, sondern seitlich. Das soll die Reinigung erleichtern, denn der Staubfilter ist relativ lang.

Als gläsernes Gehäuse bietet es sich an, das Vista Max auf den Schreibtisch zu stellen, aber manche Nutzer ziehen die traditionelle Platzierung darunter weiterhin vor. Das ist beim Vista Max kein Problem, denn es gibt Power-Buttons für beide Aufstellvarianten, nämlich einen oben am Frontpanel und einen unten.

Sowohl die AiO-Wasserkühlung als auch das neue Gehäuse werden laut Chieftec in zwei Monaten in Europa in den Handel kommen. Das in Schwarz und Weiß geplante Vista Max soll 100 Euro kosten, die Iceberg Pro 360 RGB 10 Euro mehr.

Quelle: Eigene