Tesla wagt sich in neue Märkte vor: Laufrad für Kleinkinder vorgestellt

Tesla ist für seine E-Autos weltbekannt. Doch der Hersteller erhält immer wieder von der Community Anregungen, auch andere fahrbare Untersätze auf den Markt zu bringen. Mal fordern Fans der Marke E-Scooter, dann E-Motorräder oder auch E-Bikes. Jetzt reagiert Tesla mit der Veröffentlichung seines ersten Zweirads. Allerdings beweist man mit dem Vorstoß in neue Märkte eher Humor.

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Denn Tesla hat ein Laufrad für Kinder ins Programm genommen. Damit sollen offenbar schon die Kleinsten die Marke schätzen lernen. Das hauseigene Modell zählt mit seinem Preis von 225 US-Dollar eher zu den Premium-Modellen. Allerdings setzt es auch nicht auf einen Rahmen aus Kunststoff, sondern aus Magnesium, was durchaus hochwertiger ist und das Gewicht reduziert. Aktuell ist das Mini-Rad nicht bestellbar bzw. als nicht lieferbar geführt. Die Auslieferung soll Ende August 2026 beginnen.

Tesla Deutschland führt das Laufrad für Kleinkinder derzeit noch nicht. In den USA hat es schon eine eigene Produktseite erhalten. Die Kinder, welche das Modell nutzen, sollen über eine maximale Beinlänge von 35 cm verfügen. Die Höhe ist in fünf Stufen anpassbar. Geeignet ist das Laufrad für Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren. Das Rad darf mit maximal 35 kg belastet werden – empfohlen werden 30 kg. Das Laufrad nutzt dabei luftgefüllte Reifen und zeigt prominent vorne das Tesla-Logo und an den Seiten dessen Wortmarke.

Es bleibt abzuwarten, ob Tesla für sich damit neue Kundenkreise erschließt. Fans des Herstellers müssen in Deutschland ohnehin noch auf die Einführung warten.

Quelle: Tesla