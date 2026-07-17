Nvidia GeForce RTX 50 Super: Launch angeblich schon wieder eingefroren

Um die potentiellen Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 50 Super ist es ein endloses Tauziehen. Nvidia selbst hat jene Modelle natürlich nie bestätigt. Erst war man sich sicher, dass sie kommen, hielt die Grafikkarten dann jedoch wegen der Speicherkrise für endgültig gestorben. Zuletzt hieß es aus der Gerüchteküche dann, dass diese Modelle mit primär aufgestocktem VRAM dann doch wieder im Rennen seien. Wie sollte es anders sein: Nun gibt es doch wieder die Rolle rückwärts.

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So sollen die Nvidia GeForce RTX 50 Super wohl abweichende Speicherbausteine mit jeweils 3 GByte verwenden. Das erleichtert die Gestaltung des Boards, treibt jedoch die Preise exorbitant in die Höhe. Obwohl die Bausteine am Ende 50 % mehr Kapazität an GDDR6-VRAM bieten als bei den 2-GByte-Pendants, kosten sie aktuell das Dreifache. Deswegen soll Nvidia nun temporär den Stecker gezogen haben.

Schenkt man den Berichten Glauben, hatte aber bereits mindestens ein Boardpartner sogar schon fertige Muster vorliegen. Die Entwicklung der GeForce RTX 50 ist demnach schon weit fortgeschritten. Eventuell tut sich Nvidia auch deswegen damit schwer, das Projekt endgültig zu den Akten zu legen. So soll der Launch zwar intern verschoben, aber noch nicht komplett abgeblasen worden sein.

Am Ende kann man eigentlich nur festhalten: Nichts Genaues weiß man nicht. Das Hin und Her um die GeForce RTX 50 Super nimmt also kein Ende.

Quelle: Videocardz