GTA VI könnte zum größten Spiele-Launch aller Zeiten werden

Dass Grand Theft Auto VI zu den am meisten erwarteten Videospielen aller Zeiten zählt, dürfte kaum jemanden überraschen. Nun liefern neue Prognosen jedoch eine Vorstellung davon, welche Dimensionen der Marktstart tatsächlich annehmen könnte. Laut dem Marktforschungsunternehmen Newzoo könnte Rockstar Games bereits in der ersten Verkaufswoche zwischen 3,3 und 5,2 Milliarden US-Dollar umsetzen.

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Schon die seit dem 25. Juni möglichen Vorbestellungen sollen außergewöhnlich verlaufen sein. Nach Schätzungen der auf Videospiele spezialisierten Marktforscher erzielte GTA VI allein in der ersten Woche des Vorverkaufs rund 260 Millionen US-Dollar Umsatz. Auf Basis historischer Verkaufszahlen großer Spieleserien und eigener Prognosemodelle rechnet das Unternehmen nun mit einem Rekordstart.

Das optimistischste Modell – intern als „Proven Sequel“ bezeichnet – geht davon aus, dass GTA VI innerhalb der ersten Woche rund 51 Millionen Exemplare verkauft und dabei etwa 4,5 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt. Auch das vorsichtigere Szenario fällt spektakulär aus. Das Modell „Sequel with Performance Uncertainty“ prognostiziert immerhin 37 Millionen verkaufte Einheiten innerhalb der ersten Woche und einen Umsatz von rund 3,25 Milliarden US-Dollar.

Selbst diese konservative Schätzung würde sämtliche bisherigen Verkaufsrekorde der Videospielbranche deutlich übertreffen. Zum Vergleich: Titel wie Resident Evil Requiem feierten bereits sechs Millionen verkaufte Exemplare innerhalb von zwei Wochen als großen Erfolg – Zahlen, die GTA VI laut den Prognosen bereits am ersten Verkaufstag deutlich übertreffen könnte.

Wie groß das Interesse an GTA VI tatsächlich ist, zeigte sich bereits mit dem zweiten offiziellen Trailer. Dieser soll plattformübergreifend innerhalb der ersten 24 Stunden mehr als 475 Millionen Aufrufe erreicht haben und zählt damit zu den erfolgreichsten Videospiel-Trailern überhaupt. Die enorme Aufmerksamkeit spiegelt sich auch im Vorverkauf wider und lässt erwarten, dass Rockstar Games zum Release mit einer bislang beispiellosen Nachfrage konfrontiert sein wird.

Interessant ist dabei, dass Newzoos Prognosen ausschließlich den geplanten Konsolenstart berücksichtigen. GTA VI erscheint zunächst lediglich für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version gilt zwar als wahrscheinlich, wurde bislang jedoch noch nicht offiziell angekündigt. Sollte Rockstar dem bisherigen Veröffentlichungsmuster folgen, könnte die PC-Version Monate oder sogar erst über ein Jahr später erscheinen. Genau darin sehen die Analysten weiteres Umsatzpotenzial. Frühere Veröffentlichungen von Rockstar sowie zahlreiche PC-Portierungen anderer Publisher zeigen, dass ein späterer PC-Launch häufig eine zweite große Verkaufswelle auslöst und den Lebenszyklus eines Spiels erheblich verlängert.

Ob GTA VI letztlich die Marke von fünf Milliarden US-Dollar in der ersten Woche tatsächlich erreicht, bleibt natürlich abzuwarten. Prognosen basieren stets auf Modellen und Annahmen und sind keine Garantie für den tatsächlichen Verkaufserfolg. Dennoch herrscht unter Marktbeobachtern weitgehend Einigkeit, dass Rockstar Games mit GTA VI vor dem größten Spiele-Launch der Geschichte stehen dürfte. Bereits die konservativsten Schätzungen würden neue Branchenrekorde aufstellen und einmal mehr unterstreichen, welche Ausnahmestellung die GTA-Reihe innerhalb der Videospielindustrie einnimmt.

Quelle: Newzoo