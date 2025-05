„Grand Theft Auto VI“: Neuer Trailer – zum Launch erneut keine PC-Version

Rockstar Gamers hat nach jahrelanger Pause einen zweiten Trailer zum kommenden Spiel „Grand Theft Auto VI“ alias „GTA VI“ veröffentlicht. Kurz vorher hatte man das Spiel auf den Mai 2026 verschoben. Das neue Video zeigt erneut im Grunde kein Gameplay, sondern nur Cutscenes und geskriptete In-Game-Sequenzen. Laut den Entwicklern ist dabei im Video die PS5-Version zu sehen. Ob es sich um das Standardmodell oder die PS5 Pro handelt, bleibt offen.

Am Ende des Trailers sieht man zudem als Plattformen lediglich die Sony PlayStation 5 und die Xbox Series X|S. Somit sieht alles danach aus, als würde „GTA VI“, genau wie der Vorgänger, zum Launch zunächst ausschließlich auf Konsolen verfügbar sein. Mit einer PC-Portierung ist somit, traditionell für Rockstar Games, erst 1–2 Jahre nach Release der Konsolenfassung zu rechnen.

„Grand Theft Auto VI“ spielt in Vice City und lässt den Spieler die beiden Protagonisten Jason und Lucia verkörpern. Erstmals ist es also ein Liebespaar, das man spielt. Dabei geraten die beiden Kriminellen in eine größere Verschwörung, die den gesamten, fiktiven US-Bundesstaat Leonida betrifft – eine Persiflage auf Florida.

Andere Entwickler und Publisher haben angesichts der Verschiebung von „GTA VI“ vom Herbst 2025 auf den 26. Mai 2026 aufgeatmet. Ob es bei jenem Datum bleiben wird, ist ohnehin fraglich. Bisher hat Rockstar Games bei seinen letzten Titeln nie das erste, angekündigte Erscheinungsdatum einhalten können.

Quelle: Rockstar Games