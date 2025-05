Asus ROG Ally 2: Umfangreicher Leak zum kommenden PC-Gaming-Handheld

Asus plant mit dem ROG Ally 2 ein neues PC-Gaming-Handheld. Auch eine Xbox-Version mit durch Microsoft abgesegnetem Branding steht im Raum. Durch die US-Behörde Federal Communications Commission (FCC) sind nun nicht nur erste Bilder, sondern auch technische Daten des Asus ROG Ally 2 an die Öffentlichkeit gelangt. Denn das Gerät ist dort bereits zertifiziert worden.

Die FCC führt dabei eine schwarze und eine weiße Version auf, die über die Farbe hinaus einen wesentlichen Unterschied aufweisen. So hat wie weiße Version des Asus ROG Ally 2 einen dedizierten Xbox-Button an Bord.

In Bezug auf die technischen Daten soll das Asus ROG Ally 2 in der schwarzen Variante offenbar den AMD Ryzen Z2 Extreme mit acht Kernen und einer TDP von 36 Watt verwenden. Ebenfalls sollen bis zu 64 GByte LPDDR5-8533-RAM integriert sein. Die weiße Version soll hingegen einen Chip namens AMD Aeirth Plus einspannen, eine Art Nachfolger des im Steam Deck verbauten Van Gogh. Der Prozessor soll vier Kerne einsetzen und die TDP auf 20 Watt senken.

Gemeinsam ist beiden Varianten des PC-Gaming-Handhelds offenbar ein LC-Display mit 7 Zoll Diagonale und 120 Hz Bildwiederholrate sowie 1080p-Auflösung. Die genauen Software-Unterschiede zwischen den Versionen sind derzeit noch nebulös. Klar ist, dass das Asus ROG Ally 2 zwei USB-C-Anschlüsse an der Oberseite bieten wird.

Mit der offiziellen Ankündigung des Asus ROG Ally 2 rechnet man derzeit für die Computex 2025 im Juni.

Quelle: Videocardz