Asus ROG Ally X: PC-Gaming-Handheld mit bis zu 24 GByte RAM ist vorbestellbar

Das Asus ROG Ally X ist eine Revision des Asus ROG Ally. Es handelt sich also nicht um eine komplett neue Generation, sondern vielmehr um einen Anleger mit mehr Leistung. Vorbestellungen sind inzwischen möglich und die Auslieferung beginnt noch in dieser Woche, nämlich am Freitag den 26.07.2024. Dabei gibt es das PC-Gaming-Handheld mit bis zu 24 GByte LPDDR5X-RAM und einem größeren Akku mit inzwischen 80 Wattstunden.

Allerdings ist natürlich mit den verbesserten Spezifikationen auch der Preis gestiegen. Letzterer liegt im Falle des Asus ROG Ally X jetzt bei 899 Euro. Dabei wurde nicht nur schnellerer LPDDR5X-RAM mit 7.500 MT/s verbaut, auch die Ergonomie des Gehäuses soll verbessert worden sein. Es bleibt jedoch beim gleichen Chip, dem AMD Ryzen Z1 Extreme. Für Speicherplatz sorgt ein NVMe-SSD mit PCIe 4.0 x 4 und 1 TByte Kapazität. Als Schnittstellen sind neben USB auch Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6E zu nennen.

Ausgewechselt hat Asus beim ROG Ally X auch seinen proprietären Asus ROG XG Mobile Port für eGPUs gegen USB-C (4.0), was dann auch Power Delivery 3.0 und DisplayPort 1.4 im Alt-Mode erlaubt. Mit 678 g wiegt das Ally X allerdings etwas mehr als das reguläre Ally mit 608 Gramm. Letzteres wird auch weiterhin als preisgünstigere Option verkauft.

Gemeinsam bleibt beiden Varianten das LC-Display mit IPS-Panel und 1.920 x 1.080 Pixeln als Auflösung sowie 120 Hz Bildwiederholrate. Wünschenswert wäre hier sicher der Wechsel zu einem OLED-Bildschirm gewesen, was den Preis jedoch deutlicher nach oben getrieben hätte.