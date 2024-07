AMD Ryzen 9000: Veröffentlichung der Prozessoren leicht verzögert

AMD hat die Veröffentlichung der neuen Ryzen 9000 für Desktop-PCs leicht verschoben. Eigentlich sollten die ersten der neuen Chips auf Basis von Zen 5 bereits am 31. Juli 2024 erscheinen. Das sollte auch das Flaggschiff Ryzen 9 9950X mit 16 Kernen umfassen. Gemeinsam mit dem Ryzen 9 9900X wird die Veröffentlichung jedoch auf den 15. August 2024 verlagert. Wiederum gelangen die Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X erst am 8. August 2024 in den Handel.

Als Begründung nennt eine Sprecherin AMDs reine Vorsicht. Es seien noch nicht alle geplanten Qualitätstests abgeschlossen worden. Als reine Vorsichtsmaßnahme schiebe man den Launch daher leicht nach hinten. Erste ausgelieferte Exemplare sollen zudem AMDs Qualitätsansprüche verfehlt haben. Da werde man für Ersatz sorgen. Weitere Verschiebungen solle es laut dem Unternehmen aber nicht geben, denn aktuell laufe wieder alles nach Plan.

Vermutlich will AMD hier auch besonders vorsichtig sein, um nicht wie Intel in eine Falle zu tappen. Da gibt es aktuell ja mit mehreren Raptor-Lake-Chips erhebliche Probleme, die erst im August 2024 mit einem Patch behoben werden sollen.

Quelle: The Verge