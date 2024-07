Epic Games Store: Ab sofort ist “F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch” gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder ein neues Gratis-Spiel. So löst “F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch” die Gratis-Titel der letzten Woche ab. Es handelt sich dabei um einen Titel im Metroidvania-Stil, der also nicht-lineare Erkundung mit intensiven Kämpfen und Platforming kombiniert. Im Zentrum steht dabei ein Konflikt zwischen intelligenten Tieren, deren Heimat erobert und zerstört worden ist, und der sogenannten Maschinenlegion.

Der Titel “F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch” nimmt als technische Basis die Unreal Engine 4 daher und soll auch mit einem Kampfsystem im Arcade-Stil überzeugen. Die Dieselpunk-Ästhetik könnte ebenfalls ihre Fans finden. Letztere kombiniert man mit orientalischer Architektur.

Dazu spendiert man im Epic Games Store noch ein Outfit-Paket mit Sportoutfits mit dem offiziellen Maskottchen der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Geeignet ist dies für den Titel “Olympics Go! Paris 2024”. Um die kostenlosen Outfits zu nutzen, muss also das Basisspiel vorhanden sein. Letzteres ist jedoch ein Free-to-Play-Titel, daher ebenfalls gratis.

