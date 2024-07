Das Xiaomi Mix Flip kommt für 1.300 Euro nach Europa. Das haben Sprecher des Unternehmens gegenüber Medien aus Bulgarien bestätigt. Zu beachten: Das Foldable soll offenbar nur in 5 Ländern Europas starten – eines davon ist eben Bulgarien. Somit wissen wir noch nicht, ob und wann auch Deutschland in den Genuss kommt. Freilich könnte der deutsche Preis zudem etwas höher ausfallen als jener in Bulgarien.

Das Xiaomi Mix Flip soll nach dem 15. August 2024 in Europa verfügbar sein. Technisch handelt es sich um ein Klapp-Smartphone mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als SoC. Außen sitzt ein Cover-Display mit 4 Zoll Diagonale. Innen findet sich ein Screen mit 6,86 Zoll, 120 Hz und 3.000 Nits Spitzenhelligkeit. In beiden Fällen kommen AMOLED-Panels zum Einsatz.

Der äußere Bildschirm schmiegt sich um die beiden Hauptkameras mit je 50 Megapixeln für Weitwinkel- und Telephoto-Aufnahmen. In China ist das Xiaomi Mix Flip mit unterschiedlichen RAM- und Speicherausstattungen verfügbar. Welche nach Europa kommen, wurde noch nicht aufgeschlüsselt.

Quelle: Mobile Bulgaria