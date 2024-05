Xiaomi Mix Flip: Leaks zum kommenden Foldable

Xiaomi bringt in China bald ein neues Foldable auf den Markt. Dabei soll es sich dieses Mal um ein Flip-Smartphone handeln, also um ein zusammenklappbares Gerät, das wie etwa die Samsung Galaxy Z Flip durchaus an ältere Klapphandys erinnert. Offizielle Angaben zu diesem Device glänzen zwar noch durch Abwesenheit, wir können aus Leaks aber schon ein paar Aspekte der Technik konkretisieren.

So ist das Xiaomi Flip nämlich in China bereits durch die CCC zertifiziert worden. Dort weist man dem Smartphone die Modellnummer 2405CPX3DC zu und bescheinigt dem Gerät obendrein einen Akku mit 4.900 mAh, der mit 67 Watt aufgeladen werden kann. Zur weiteren Ausstattung soll der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als SoC zählen. Der Hauptbildschirm soll höher als 1080p auflösen. Wiederum soll die Selfie-Cam im Inneren mit 32 Megapixeln arbeiten.

Die äußeren Kameras verwenden angeblich einmal den Sensor OmniVision OV50E mit 50 Megapixeln für die Weitwinkel-Linse mit OIS sowie den OmniVision OV60A mit 60 Megapixeln für eine zweite Kamera mit zweifachem optischen Zoom.

Die Ankündigung für den chinesischen Markt könnte noch im Mai 2024 stattfinden. Kosten soll das Xiaomi Mix Flip dort angeblich umgerechnet 770 Euro. Ob das Foldable auch Europa erreichen könnte, ist offen.

