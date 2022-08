Xiaomi Mix Fold 2: Neues Foldable aus dem Hause Xiaomi

Xiaomi hat für den asiatischen Markt das neue Foldable Mix Fold 2 präsentiert. Man bewirbt es als besonders schlankes Modell, das entfaltet auf nur 5,4 mm Dicke kommt. Als Prozessor dient hier der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Zusammengefaltet ist das Gerät dann 11,2 mm dick. Der chinesische Hersteller hebt auch das Scharniuer bevor, das besonders stabil und haltbar sein soll. Insgesamt zwei AMOLED-Displays kommen hier zum Einsatz, um auseinander- und zusammengefaltet etwas anzubieten.

Beide Bildschirme bieten 120 Hz als Bildwiederholrate und unterstützen 1.000 Nits als Leuchtkraft bzw. Dolby Vision. Als Betriebssystem des Xiaomi Mix Fold 2 dient MIUI Fold 13, das speziell für Foldables angepasst worden ist. Dies soll freilich auch für die Systemanwendungen gelten. Als Basis dient Android 12L. Man wirbt zusätzlich auch mit der Kamera, für die man sich den deutschen Hersteller Leica als Partner auserkoren hat. Die Hauptkamera bietet dabei eine Weitwinkel-Linse mit dem Sensor Sony IMX766 mit 50 Megapixeln als Basis. Dazu gesellen sich eine Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 13 Megapixeln plus eine Telephoto-Kamera mit 8 Megapixeln für zweifachen optischen Zoom.

Das Xiaomi Mix Fold 2 kann zudem Videos in Dolby Vision und mit Dolby Atmos aufzeichnen. Das neue Foldable ist in Asien in den Farben Gold und Schwarz erhältlich und erscheint mit 12 GByte RAM sowie wahlweise 256 bzw. 512 GByte oder gar 1 TByte Speicherplatz. Preislich liegen die drei Varianten umgerechnet bei jeweils ca. 1.290, 1.433 und 1.676 Euro. Die weiteren Technischen Daten des Foldables sind unten in der Tabelle einzusehen.

Xiaomi MIX Fold 2 Quick Specs

Design Dimensions:

– Folded: 161.6mm x 73.9mm x 11.2mm

– Unfolded: 161.6mm x 144.7mm x 5.4mm

Weight: 262g

Colors: Black, Gold

Xiaomi-developed Micro Waterdrop Hinge

– Custom hinge mechanism

– Durable MIM alloy

– Weldless unibody technology

– Carbon fiber dual hinge plates

– Recessed center structure

– Compact layered design Display Outer display

6.56″ AMOLED Display

– Samsung E5 material

– 2,520×1,080

– HBM 1,000 nits (typ)

– Contrast ratio: 8,000,000:1(typ)

– 10-bit color depth, P3 color gamut, JNCD≈0.29, delta E ≈ 0.34

– Dolby Vision, HDR 10+ support

– 120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate

Corning Gorilla Glass Victus

Inner display

8.02″ Eco OLED Display

– 120Hz LTPO 2.0

– 2160×1914

– POL-LESS display technology

– Contrast ratio: 8,000,000:1 (typ)

– 10-bit color depth, P3 color gamut, JNCD≈0.29, delta E ≈ 0.34

– Dolby Vision, HDR 10+ support

Flexible Ultra Thin Glass Imaging System 50MP wide angle camera

– IMX766

– 1/1.56” sensor size, 2.0 μm 4-in-1 Super Pixel

– f/1.8, 7P lens, SMA actuators for OIS

13MP ultra-wide angle camera

– 15mm focal length equivalent, 123° FOV, f/2.4, 5P lens

8MP telephoto camera

– 2x optical zoom

– 45mm focal length equivalent, f/2.6

20MP front camera

Xiaomi AI Image Solution Performance Snapdragon 8+ Gen 1

– 4nm power-efficient manufacturing process, up to 3.2GHz

LPDDR5 (6400Mbps) + UFS 3.1 storage

High performance cooling system Charging System 4,500mAh battery

67W wired turbo charging Audio Symmetrical dual speakers

SOUND BY Harman Kardon

Dolby Atmos

Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless Connectivity Multifunctional NFC, IR Blaster Operating System MIUI Fold 13 based on Android 12 Storage Variants 12GB+256GB

12GB+512GB

12GB+1TB

