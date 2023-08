Xiaomi Mix Fold 3: Vorstellung des Foldables am 14. August 2023

Xiaomis Gründe und Vorsitzender, Lei Jun, hat offiziell über das soziale Netzwerk X (ehemals Twitter) bestätigt, dass das neue Foldable Xiaomi Mix Fold 3 am 14. August 2023 vorgestellt wird. Zu den technischen Daten wollte der Manager aber noch nichts Neues verraten. Aktuell geht man davon aus, dass Xiaomi ein neu entwickeltes Scharnier verwenden wird. Erkennbar ist auf durchgesickerten Marketing-Bildern auch schon, dass der Hersteller für die Kamera erneut mit Leica zusammengearbeitet hat.

Anzeige

Gemeinsam hat man sichergestellt, dass eine Periskop-Linse für die Telephoto-Kamera an Bord ist. Ansonsten wissen wir aber noch nichts über den genauen Aufbau. Als SoC des Xiaomi Mix Fold 3 dürfte der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 herhalten. Zu vermuten ist, dass die OLED-Displays an Außen- und Innenseite von Samsung Display stammen.

Alles Weitere zum kommenden Foldable Xiaomi Mix Fold 3 erfahren wir dann ja schon am nächsten Montag im Rahmen der offiziellen Präsentation. Bedauerlicherweise nimmt man aktuell an, dass das mobile Endgerät wohl nicht auf den internationalen Markt kommt. Es dürfte also wohl Xiaomis Heimatland China vorbehalten bleiben.

Quelle: Abhishek Yadav (X)