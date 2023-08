Dough kündigt den ersten OLED-Monitor mit 4K, 240 Hz und 31,5 Zoll an

Der Monitorhersteller Dough, ehemals Eve, hat einen beeindruckenden Monitor angekündigt: Es handelt sich um ein neues Modell der Reihe Spectrum mit OLED-Panel von LG Display, 31,5 Zoll Diagonale, 4K-Auflösung und 240 Hz Bildwiederholrate. Spannenderweise ist dieses das erste Modell seiner Art, was auf grundlegend neue WOLED-Panels von LG Display hindeutet. Das bedeutet auch, dass andere Partner bald mit Ankündigungen nachziehen dürften.

Anzeige

So beruft sich Dough zwar darauf, der erste Hersteller mit einem solchen Gaming-Monitor zu sein, nennt als Erscheinungszeitraum aber auch erst den April 2024. Bis zur Veröffentlichung könnte dem also noch die Konkurrenz zuvorkommen. Wenn man sich überhaupt an den eigenen Zeitplan halten kann, schließlich muss LG Display erst einmal liefern. Dabei wirkt der Preis von 799 US-Dollar sehr attraktiv. Er gilt aber nur für frühe Vorbesteller und soll bis zum Launch immer weiter angehoben werden.

Geplant ist der neue Dough Spectrum mit OLED-Panel in einer Hochglanz-Variante sowie einmal mit mattem Screen. Der Monitor wird auch HDR nach VESA DisplayHDR True Black 400 unterstützen und soll bis zu 1.000 Nits hell werden. Als Reaktionszeit sind 0,03 ms (GtG) genannt. Als Schnittstellen sind HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, ein USB-Hub, und 3,5-mm-Audio an Bord. Via USB-C liefert der Monitor bis zu 100 Watt für externe Geräte.

Auch VRR ist an Bord und deckt einen Bereich von 48 bis 240 Hz ab. Als Technologien setzt man auf Nvidia G-Sync und AMD FreeSync Premium Pro. Für mehr Ergonomie lässt sich der Monitor auch im Pivot-Modus nutzen sowie um 122 mm in der Höhe verstellen sowie neigen. KVM-Switch ist ebenfalls an Bord.

Dough ist in der Vergangenheit leider immer wieder durch recht hochtrabende Versprechungen aufgefallen und lieferte seine Bildschirme dann oft deutlich später als angekündigt oder mit technischen Mängeln. Da sollte man also vielleicht mit einer Vorbestellung vorsichtig sein.

Quelle: Flatpanels HD