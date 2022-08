Samsung Galaxy Watch5 und Watch5 Pro vorgestellt

Samsung hat diese Woche nicht nur die beiden neuen Smartphones Galaxy Z Flip4 und Galaxy Z Fold4 vorgestellt, sondern auch die neuen Smartwatches Galaxy Watch5 und Galaxy Watch5 Pro. Beide nutzen Wear OS als Betriebssystem und sollen laut dem Hersteller die Leistung der Vorgängermodelle übertreffen. Dabei vermarkten die Südkoreaner die Galaxy Watch5 als Allrounder, während die Galaxy Watch5 Pro als bisher robusteste Smartwatch mit GPS-Funktionen aus dem Hause Samsung und damit als Outdoor-Begleiter empfohlen wird.

Anzeige

Die Galaxy Watch5 und 5 Pro sind mit Samsungs BioActive-Sensor ausgestattet, der das Monitoring von Körper-Funktionswerten ermöglicht. Der BioActive-Sensor kombiniert auf einem Chip drei Sensoren: optische Herzfrequenz, elektrisches Herzsignal und bioelektrische Impedanzanalyse. Er kann also Messwerte zur Herzfrequenz, dem Blutsauerstoffgehalt und dem Stresslevel auswerten. Blutdruck- und EKG-Messungen sind zusätzlich möglich. Dank einer vergrößerten Oberfläche und direkterem Kontakt zum Handgelenk (im Vergleich zum Vorgängermodell) sollen die erhobenen Daten noch präziser ausfallen.

Um wiederum das eigene Schlafverhalten zu verstehen, bieten Sleep Scores Einblick in die verschiedenen Schlafphasen, in das Schnarchverhalten und den Sauerstoffgehalt im Blut. Die Uhren erlauben auf diese Weise personalisiertes Schlaf-Coaching mit einem Schlafguide. Über die Integration in die SmartThings-Plattform steuert die Galaxy Watch5 auch das Smart Home.

Die Galaxy Watch5 verfügt über einen um 13 Prozent größeren Akku als das Vorgängermodell. Laut Samsung komme sie daher auf acht Stunden Schlafüberwachung nach nur acht Minuten Ladezeit. Das Smartwatch-Display besteht aus Saphirglas mit 60 % erhöhter Härte. Der Google Assistant ist ebenfalls eingebunden. Demnächst können sich die User mit Hilfe von Google Maps auch ohne Smartphone-Verbindung orientieren. SoundCloud und Deezer sind ebenfalls verfügbar. One UI Watch4.5 dient hier als Oberfläche.

Auch die Galaxy Watch5 Pro nutzt das stärkere Saphirglas. Das Titangehäuse schützt das Display mit der hervorstehenden Lünette. Die Galaxy Watch5 Pro wird mit einem D-Buckle-Sportarmband geliefert. Auch ist die Galaxy Watch5 Pro erstmals mit GPS-Features ausgestattet, die sich an Outdoor-Enthusiasten richten. Mit Route Workout können z. B. Wanderrouten aufgezeichnet werden.

Die Samsung Galaxy Watch5 Pro (45 mm) verwendet einen Bildschirm mit 1,4 Zoll Diagonale und 450 x 450 Pixeln als Auflösung. Für den Akku sind 590 mAh drin. Die technischen Daten ergänzen 1,5 GByte RAM und 16 GByte Speicherplatz. Die Galaxy Watch 5 bietet wiederum 1,4 Zoll als 44- und 1,2 Zoll als 40-mm-Variante an – bei 450 x 450 bzw. 396 x 396 Pixeln. Für den Akku sind 410 bzw. 284 mAh drin.

Preise und Verfügbarkeit

Die Galaxy Watch5 und Galaxy Watch5 Pro können ab dem 10. August vorbestellt werden und sind ab dem 26. August im Handel erhältlich. Die Galaxy Watch5 in der 44-mm-Variante ist in den Farben Graphit, Saphir und Silver erhältlich. In der 40-mm-Version sind die Farben Graphit, Pink Gold und Silver verfügbar. Die Preise der Galaxy Watch5 beginnen bei 299 Euro für die Bluetooth- und 349 Euro für die LTE-Version (die 44-mm Varianten kosten 329 Euro, bzw. 379 Euro).

Die Galaxy Watch5 Pro erscheint in den Farben Black Titanium und Gray Titanium mit einem 45-mm-Display zu Preisen ab 469 Euro für die Bluetooth- und 519 Euro für die LTE-Version. Alle, die ihre Uhr selbst kreieren wollen, können das im Galaxy Watch5 Bespoke Studio auf Samsung.com tun.

Quelle: Samsung