Motorola und Lenovo stellen den Smartphone-Verkauf in Deutschland ein

Motorola und Lenovo dürfen in Deutschland vorerst keine Smartphones mehr verkaufen. Wer etwa die Website von Motorola aufruft, entdeckt, dass dort jegliche Produktseiten der mobilen Endgeräte des Unternehmens entfernt worden sind. Dahinter steckt ein Streit um Patente, der mit dem US-amerikanischen Patentverwerter InterDigital läuft. Letztere hatten schon Anfang Mai 2024 ein Verkaufsverbot beim Landgericht München erstritten.

Betroffen sind im Übrigen nicht nur Smartphones, sondern auch die Notebooks von Lenovo mit Mobilfunkmodems. Auf seiner Website weist Lenovo daher schon darauf hin, dass entsprechende Geräte nur noch abverkauft werden, solange der Vorrat reicht. Allerdings hat Lenovo schon angekündigt, in Berufung gehen zu wollen. Man unterstellt, dass die von InterDigital geforderten Lizenzgebühren für die Patente überhöht seien.

Am Ende wird sich der Rechtsstreit zwischen Lenovo / Motorola und InterDigital wohl noch so lange fortsetzen, bis man sich über die Höhe der Lizenzgebühren einigen kann. Wie lange dies noch dauern könnte, ist schwer zu sagen. Händler bieten betroffene Geräte von Lenovo und Motorola im Übrigen in Deutschland noch an, doch Nachlieferungen wird es eben nicht mehr geben, bis der Rechtsstreit beigelegt ist.

Quelle: WinFuture