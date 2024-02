ZTE Libero Flip: Foldable der günstigen Sorte vorgestellt

ZTE bringt mit dem Libero Flip in Japan ein neues Foldable auf den Markt. Technisch ist dieses mobile Endgerät mit dem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 als SoC sicherlich nichts Besonderes. Das Design erinnert dabei grob an ein Samsung Galaxy Z Flip5. Allerdings macht der Preis sicherlich hellhörig. So kostet das ZTE Libero Flip nur umgerechnet 390 Euro. Wer alle Vorbestellerrabatte ausschöpft, zahlt sogar nur noch 250 Euro.

Das ZTE Libero Flip bringt des Weiteren 6 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz mit. Außen sitzt ein rundes OLED-Display mit 1,43 Zoll Diagonale und 466 x 466 Pixeln. Es dient als Zweit-Bildschirm und erlaubt es z. B. Anrufe anzunehmen, die Medienwiedergabe zu steuern oder beim Fotografieren als Viewfinder herzuhalten. Innen sitzt dann der OLED-Hauptbildschirm mit 6,9 Zoll Diagonale und FHD+ als Auflösung. In einem Punch-Hole findet man hier auch eine Selfie-Cam mit 16 Megapixeln vor.

Die Hauptkamera wiederum erreicht 50 (Weitwinkel) + 2 (Tiefensensor) Megapixel. Als Betriebssystem dient das etwas angestaubte Android 13 mit dem Überzug ZTE UI. Für den Akku weist ZTE 4.310 mAh aus. Die Aufladung erfolgt mit bis zu 33 Watt. In Japan kommt das ZTE Libero Flip in den Farben Blau, Gold und Weiß in den Handel. Vorbestellungen sind bereits über den Mobilfunkanbieter Y! Mobile möglich. Nach IP42 ist das Gerät auch gegen Staub und Wasser geschützt.

Im freien Handel wird das ZTE Libero Flip in Japan an dem 29. Februar 2024 zu haben sein. Eine internationale Veröffentlichung des Foldables ist leider unwahrscheinlich.

Quelle: ZTE Japan