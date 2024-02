AMD Zen 6 (Medusa): Angeblich bereits mit RDNA-5-GPU

AMD plant mit Zen 6 alias Medusa eine neue CPU-Architektur. Inzwischen gibt es Gerüchte, laut denen das Unternehmen für die integrierte GPU bereits auf die Architektur RDNA 5 setzen werde. Zudem soll AMD ein 2.5D-Chiplet-Design nutzen. Offenbar wird man da also einen größeren Sprung bzw. Wandel gegenüber Zen 5 hinlegen. Da sollen die ersten Produkte noch 2024 auf den Markt kommen.

Zuvor hatte man damit gerechnet, dass AMD für Zen 6 auf RDNA 4 setzen würde. Offenbar will man jene Architektur dann jedoch überspringen. Das überrascht deswegen, weil die Chips der Reihe Zen 5 noch mit GPUs auf Basis von RDNA 2 bzw. RDNA 3.5 vorliebnehmen werden. Für Zen 6 bzw. Medusa stünde dann wohl ein ziemlich großer Sprung in der Leistung der integrierten GPUs an.

Gefertigt werden die Prozessoren der Reihe AMD Zen 6 möglicherweise im 3-Nanometer-Verfahren. Allerdings wird es bis zum Launch noch eine ganze Weile dauern. Man rechnet mit den Medusa-CPUs für den Zeitraum 2025 bis 2026. Somit kann sich da noch viel tun und die aktuellen Gerüchte sind mit Vorsicht zu genießen.

Quelle: Everest (X)