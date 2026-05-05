Steam: Ende April 2026 sind ca. 900 Spiele in Deutschland entfernt worden

Entwickler müssen bereits seit Ende 2024 neue Jugendschutzanforderungen auf der Plattform Steam erfüllen. So müssen sie etwa Fragebögen ausfüllen, damit ihre Titel eine Altersempfehlung erhalten können. Wird dies versäumt, dann müssen die betroffenen Games in Deutschland aus dem Angebot genommen werden. Das betrifft mehr Spiele, als man so annehmen sollte. Denn bei vielen älteren Titeln gibt es keine klaren Verantwortlichen mehr, weil die damaligen Studios z. B. gar nicht mehr existieren. Ende April 2026 wurden daher rund 900 Spiele von Valves Plattform in Deutschland entfernt.

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Unter den betroffenen Games sind nicht nur kleinere Indie-Games, sondern auch bekanntere Titel wie etwa „Tales of the Borderlands“. Dieses Spiel dürfte es getroffen haben, weil das damalige Entwicklerstudio, Telltale Games, nicht mehr in der ursprünglichen Form existiert. Immerhin gibt es aber beruhigende Nachrichten für diejenigen, welche die betroffenen Spiele bereits in ihrer Bibliothek haben.

Wer die jeweiligen Spiele bereits in seiner Sammlung hat, kann sie nämlich wie gehabt weiter via Steam herunterladen, installieren und natürlich auch nutzen. Potenzielle Neukäufer müssen sich entweder auf anderen Plattformen wie GOG.com umsehen oder Kontakte im Ausland einspannen. Denn sie können die in Deutschland entfernten Games immer noch als Gift an deutsche Freunde weitergeben.

Quelle: Reddit