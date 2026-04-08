Indie Pass: Spiele-Flatrate für Indie-Games startet am 13. April 2026

Inzwischen gibt es einige Angebote, die gegen eine monatliche Gebühr Zugriff auf einen Spiele-Katalog bieten. Die bekannteste dieser Flatrates ist sicherlich der Game Pass von Microsoft. Aber auch Sony bietet da mit PlayStation Plus in den Stufen Extra und Premium entsprechende Optionen. Mit dem Indie Pass steht nun ein neuer Dienst in den Startlöchern. Für 6,99 US-Dollar soll dieser Service Zugriff auf einen wechselnden Katalog von Indie-Games bieten.

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Zum Start sind direkt über 70 Spiele mit von der Partie. Diese stammen von Indie.io, dem Publisher, der hinter der Plattform steckt. Die Verantwortlichen haben aber bestätigt, dass man nach und nach weitere Entwickler ins Boot holen möchte. Entwickler werden dann an den Einnahmen beteiligt. Wie viel Geld sie erhalten, hängt davon ab, wie viele Spieler auf ihre Games zugreifen bzw. wie oft diese genutzt werden. Vor allem soll der Dienst es Developern aber ermöglichen, ihre Spiele in der Flut von Veröffentlichungen besser ins Rampenlicht zu rücken.

Man will da nicht mit schierer Masse konkurrieren, sondern eher mit einer kuratierten Auswahl an Indie-Spielen glänzen. Starten wird der Indie Pass am 13. April 2026. Auch wenn der Preis 6,99 US-Dollar beträgt, wird sich der Dienst international abonnieren lassen, also auch aus Deutschland. Entwickler erhalten dann auch transparent Daten dazu, wie ihre Games genutzt werden. Im Übrigen soll es zum Launch auch ein preislich reduziertes Jahresabo geben.

Quelle: Indie Pass