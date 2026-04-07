SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2: Neue Gaming-Maus und passende Mauspads

SteelSeries hat heute seine neue Gaming-Maus Aerox 3 Wireless Gen 2 vorgestellt. Diese nutzt den Sensor TrueMove 26K, der getreu seinem Namen eine Auflösung von 26.000 DPI ermöglicht. Dabei beträgt die Tracking-Geschwindigkeit bis zu 400 IPS, während 40 G als maximale Beschleunigung ins Spiel kommen. Es handelt sich hier im Grunde um eine Mittelklasse-Maus, welche zudem mit einer Abtastrate von 4.000 Hz daherkommt.

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Somit reicht man nicht an Spitzenmodelle mit 8K, wie die Razer Viper V4 Pro heran. Das betrifft auch das Gewicht, was im Falle der SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 mit 68 g deutlich höher ausfällt. Dafür ist hier aber nicht nur neben 2,4 GHz (Quantum 4K Wireless) auch die Möglichkeit zur Bluetooth-Verbindung gegeben, es steht auch eine RGB-Beleuchtung zur Verfügung. Über die Begleit-Software GG lassen sich Feinheiten wie die Lift-off-Distanz anpassen. Als Klick-Reaktionszeit nennt der Hersteller nur 1,2 ms.

Laut dem dänischen Hersteller halten die mechanischen Schalter der Gaming-Maus rund 80 Mio. Klicks aus. Dabei ist eine Akkulaufzeit von bis zu 200 Stunden (Bluetooth) bzw. 120 Stunden (2,4 GHz) möglich. Trotz des Wabengehäuses besteht Schutz vor Staub und Wasser nach IP54. Dabei lassen sich im Onboard-Speicher des Nagers fünf Profile ablegen und auch ohne die App vorhalten.

Passend zur neuen Aerox 3 Wireless Gen 2, die in den Farben Schwarz, Weiß und Magenta auf den Markt kommt, bringt SteelSeries auch neue, passende Mauspads der Reihe QcK Heavy auf den Markt. Folgende Preisempfehlungen gelten: