Razer Viper V4 Pro und Gigantus V2 Pro: Gaming-Maus für E-Sport mit passenden Mauspads

Razer hat mit der Viper V4 Pro eine neue Gaming-Maus vorgestellt. Diese richtet sich an ambitionierte Spieler und E-Sportler. Deswegen verzichtet sie auf unnötigen Schnickschnack wie eine RGB-Beleuchtung und soll mit einem geringen Gewicht von nur 49 g punkten. Als passendes Accessoire kommt zeitgleich das neue Mauspad Gigantus V2 Pro auf den Markt. Dieses steht in gleich fünf verschiedenen Ausführungen bereit.

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Als Nachfolger der Viper V3 Pro bringt die Razer Viper V4 Pro einige technische Verbesserungen mit sich. Grundlegend setzt sie auf ein symmetrisches Design für Rechtshänder, das sich sowohl für den Claw- als auch den Fingertip-Grip eignet. Kabellose Verbindungen sind über die Technik HyperSpeed Wireless Gen 2 (2,4 GHz) möglich. Alternativ lässt sich das Eingabegerät auch via USB anschließen und zeitgleich darüber aufladen. Dabei nennt Razer eine Akkulaufzeit von bis zu 45 Stunden bei der maximalen Polling-Rate von 8.000 Hz (8K). Wer sich mit 1.000 Hz zufriedengibt, landet bei bis zu 180 Stunden.

Die Razer Viper V4 Pro arbeitet mit dem Sensor Razer Focus Pro 50K Optical Gen-3, welcher eine Empfindlichkeit von bis zu 50.000 DPI aufweist. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 930 IPS und die maximale Beschleunigung wiederum 90 G. Der Hersteller verwendet für die Gaming-Maus die Razer Optical Mouse Switches Gen-4, welche auf eine Lebensdauer von 100 Mio. Klicks kommen sollen.

Preislich liegt die Razer Viper V4 Pro bei 179,99 Euro. Als passendes Accessoire empfiehlt der Anbieter dann eben das bereits erwähnte Mauspad Gigantus V2 Pro. Dieses misst 500 x 480 x 4 mm und kostet 59,99 Euro. Fünf verschiedene Versionen gibt es, die sich in ihrem Gleitverhalten wie folgt unterscheiden sollen:

Max Control – ultrahohe Reibung für maximale Flick-Präzision.

Control – hohe Reibung für konsistente Mikroanpassungen.

Balance – mittlere Reibung für ein hybrides Gleitgefühl.

Speed – geringe Reibung für schnelle Swipes.

Max Speed – ultrageringe Reibung für blitzschnelle Bewegungen.

Das Razer Gigantus V2 Pro ist ebenfalls ab sofort im Handel erhältlich – abgesehen von der Ausführung Max Speed. Diese erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.

Quelle: Razer