Frühlingsaktion mit Office 2021 für 33 & Win 11 für nur 10 Euro!

Der Frühling hat zumindest auf dem Kalender begonnen und einer der bekannten Lizenzhändler setzt seine entsprechende Aktion diese Woche fort. Bei diesem „2026 Spring Big Sale“ werden erneut Windows 11 und Office 202 sowie andere Microsoft-Software günstiger angeboten. Zudem werden Windows 10 und ältere Office-Versionen durch unsere Rabattcodes bis zu 62 Prozent billiger.

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Die Betriebssysteme und die populären Office-Pakete von Microsoft kann man bekanntlich nicht nur im Laden oder Online-Shop auf DVD kaufen, sondern auch direkt bei Microsoft herunterladen. Man benötigt aber noch einen Lizenzschlüssel zur offiziellen Aktivierung bzw. Registrierung und dafür gibt es neben den offiziellen Kanälen einige Anbieter von OEM-Keys.

Jetzt hat uns der bekannte Lizenzhändler MMORC anlässlich seines „2026 Windows 11 & Office 2021 Spring Big Sale“ wieder einmal verschiedene Rabattcodes zur Verfügung gestellt, mit denen viele Lizenzschlüssel mindestens 42 und einige sogar 62 Prozent günstiger werden!

Das aktuelle Windows 11 Professional“ bietet u.a. eine frische Benutzeroberfläche und eine verbesserte Microsoft-Teams-Integration, um auch von Zuhause aus einfacher und schneller mit Kollegen, Verwandten und Freunden per Videokonferenz in Verbindung zu bleiben. Windows 11 kann direkt bei Microsoft in verschiedenen Formaten wie als ISO-Datei für eine DVD oder einen USB-Stick oder auch per Installationsassistent heruntergeladen und aufgespielt werden. Nach Installation wird aber auch bei Windows 11 Pro ein Lizenzschlüssel benötigt und diesen gibt es bei MMORC statt der regulären 179 Euro vergünstigt für 26,79 Euro. Zuvor hatte der Händler lediglich Rabattcodes mit 45 Prozent Nachlass für Betriebssysteme zur Verfügung gestellt, aber jetzt wird Windows 11 Pro mit unserem Rabattcode „HVJ62“ sogar 62 Prozent günstiger, sodass es damit nur noch 10,18 Euro kostet!

Passend zum neuen Betriebssystem hatte Microsoft auch Office 2021 als Nachfolger der 2016er und 2019er Versionen vorgestellt. Wie die Vorgänger ist das neue Office-Paket ebenfalls ein Einzelkauf ohne Abo und enthält Word 2021, Excel 2021 sowie PowerPoint 2021. Dazu kommen Outlook 2021, Access 2021 und Publisher 2021. OneNote ist ebenfalls enthalten, aber diese Software zur Organisation von Notizen ist noch die gleiche wie bei Office 2019.

Der OEM-Key für Office 2021 Pro Plus gilt für die Installation auf einem PC und kostet normalerweise 357 Euro, aber MMORC bietet das Paket als einmaligen Kauf (ohne Abo) für 86,64 Euro an. Mit unserem Rabattcode „HVJ62“ wird es ebenfalls 62 % billiger, sodass das aktuelle Office-Paket nur noch 32,92 Euro kostet!

Daneben bietet der Händler auch ein Paket aus Windows 11 Pro und Office 2021 Pro vergünstigt an. Diese Kombination aus Betriebssystem und nützlicher Software ist derzeit bei MMORC statt für 572 für 107,19 Euro zu haben. Aber hier gilt der uns zur Verfügung gestellte Rabattcode „HVJ62“ ebenfalls, sodass der Preis für das aktuelle Bundle um weitere 62 % auf nur noch 40,73 Euro sinkt! Die Lizenz für Windows 11 gibt es damit also für nur noch 7,81 Euro!

Noch günstiger wird es für die Software der bisherigen Generationen. Mit dem Rabattcode „HVJ62“ sinken die Preise für Office 2016, 2019 und 365 sowie die entsprechenden Pakete mit Betriebssystem ebenfalls um 62 Prozent, sodass bei der aktuellen Aktion folgende Angebote gelten:

Bestellen könnt ihr bei MMORC mit PayPal, sodass eine eventuelle Rückerstattung problemlos sein soll. Die Lizenzschlüssel werden umgehend per eMail verschickt, sodass ihr notfalls euer Spam-/Junk-Verzeichnis im Mailprogramm prüfen solltet, falls innerhalb eines Tages nach Bestellung nichts eingegangen sein sollte.

Weitere Informationen und Angebote, die mit den oben genannten Rabattcodes nochmal günstiger werden, wie etwa durch den Rabattcode „HVJ42“ um 42 Prozent günstiger werdende Varianten von Windows 10 Enterprise, sind der unten verlinkten, englischsprachigen Pressemitteilung zu entnehmen.

Quelle: Pressemitteilung