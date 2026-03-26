Ayaneo Next 2: Verkauf wegen der Speicherkrise eingestellt

Ayaneo ist bekannt dafür, im Grunde ein PC-Gaming-Handheld nach dem anderen auf den Markt zu bringen. Doch aufgrund der Speicherkrise stoppt man nun die Vorbestellungen des neuen Flaggschiffs Next 2. Damit ist man in guter Gesellschaft. Auch andere Hersteller hatten zuletzt entweder deutlich die Preise erhöht oder auch bestimmte RAM- und Speicherausführungen ihrer PC-Gaming-Handhelds gestrichen.

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Laut Ayaneo seien die Kosten für RAM und Speicherplatz derart angestiegen, dass man das Next 2 nicht mehr zum bislang angedachten Preis zum Kauf anbieten könne. Die Preisspanne reichte dabei bisher je nach Ausstattung von 1.999 bis hin zu 4.299 US-Dollar. Der Hersteller gibt an, dass sich die Kosten der Komponenten vervielfacht hätten. Letzten Endes mache man mit den Geräten Verlust und müsse daher den Verkauf aus wirtschaftlichen Gründen abbrechen.

Bereits vorbestellte Exemplare des Ayaneo Next 2 werden laut dem Hersteller allerdings ausgeliefert. Zur verbauten Technik zählen unter anderem als Prozessor bis zu der AMD Ryzen AI Max+ 395 mit der integrierten GPU Radeon 8060S, bis zu 128 GByte LPDDR5X-RAM und NVMe-SSDs mit bis zu 2 TByte. Der OLED-Bildschirm mit 9,06 Zoll Diagonale löst mit 2.400 x 1.504 Pixeln auf und kommt auf 165 Hz Bildwiederholrate.

Laut Ayaneo betrachte man den Verkaufsstopp des Next 2 nur als temporären Schritt. Sobald die Preise für RAM und Speicher wieder sänken, wolle man das PC-Gaming-Handheld erneut anbieten. Laut Marktforschern könnte das allerdings Monate oder sogar Jahre dauern, sodass fraglich ist, ob es jemals ein Revival des Ayaneo Next 2 geben könnte.

Quelle: Ayaneo (IndieGoGo)