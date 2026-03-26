Epic Games Store: Ab sofort sind „Havendock“ und „Hyper Echelon“ gratis

Im Epic Games Store erfolgt heute die Ablösung. Das heißt, die Gratis-Spiele aus der letzten Woche fallen weg, während es zwei neue, kostenlose Titel gibt. Diese sind natürlich immer ein wichtiges Lockmittel, um neue Nutzer zu der Plattform zu bringen. In dieser Woche gibt es die beiden Titel „Havendock“ und „Hyper Echelon“ kostenlos.

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„Hyper Echelon“ ist ein Weltraum-Shooter mit 2D-Grafik im Retro-Stil. Der Titel kann alleine oder auch im lokalen Koop-Modus gezockt werden. Dabei müssen die Spieler gegen die bösen Aliens, bekannt als Exodon, vorgehen. Vorbilder dieses Spiels sind früher Arcade-Klassiker, sodass ein Fehler beim Flug durch die Gegnerhorden schon das Ende bedeuten kann. 10 Welten durchquert ihr, um euch zum finalen Endgegner durchzuballern. Mehrere Upgrades und Schwierigkeitsgrade sollen euch dauerhaft bei Laune halten.

Dazu gesellt sich als zweites Gratis-Spiel noch „Havendock“. Dieser Titel ist eine entspannte Kolonie-Simulation, in der man eine Oase für Schiffbrüchige aufbaut. Das Leben auf dem Meer kann behaglich sein, allerdings gilt es, verschiedene Ressourcen im Auge zu behalten. Es handelt sich hier um ein Gelegenheitsspiel für Singleplayer.

Quelle: Epic Games Store