AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition offiziell ab 22. April

Mit dem neuen Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition baut AMD sein Zen-5-Desktop-Lineup weiter aus – und schlägt dabei eine interessante Richtung ein. Anders als bisherige X3D-Modelle richtet sich dieser Prozessor nicht primär an Gamer, sondern gezielt an professionelle Anwender und Entwickler.

Anzeige

Bereist Anfang dieses Jahres hatte AMD den Ryzen 9 9950X3D2 auf der CES 2026 bestätigt und um Januar waren auch schon erste Benchmarks aufgetaucht. Der Prozessor verfügt über 16 Kerne und führt erstmals eine Dual-3D-V-Cache-Konfiguration ein. Während frühere X3D-Prozessoren nur einen CCD (Core Complex Die) mit gestapeltem L3-Cache ausstatteten, geht AMD hier einen Schritt weiter. Denn die CPU verfügt über zwei CCDs mit jeweils 64 MByte 3D V-Cache und zusätzlich 64 MByte nativem L3-Cache für insgesamt 192 MByte L3-Cache.

Diese symmetrische Cache-Verteilung sorgt dafür, dass alle Kerne gleichermaßen von der erhöhten Cache-Kapazität profitieren. Insbesondere in stark parallelisierten Anwendungen dürfte dies Latenzunterschiede reduzieren und die Effizienz steigern.

Mit einem Basistakt von 4,3 GHz und Boost-Takt von bis zu 5,6 GHz liegt der Prozessor leicht unter dem bisherigen 9950X3D mti 128 MByte L3-Cache. Auffällig ist jedoch die erhöhte TDP von 200 statt 170 Watt, was darauf hindeutet, dass AMD den Chip gezielt auf dauerhafte Lastszenarien optimiert hat – ein klarer Hinweis auf den Fokus im Workstation-Bereich.

AMD gibt Leistungssteigerungen von 5 bis 10 Prozent in ausgewählten Anwendungen an, darunter Blender, V-Ray, DaVinci Resolve, Unreal Engine (Build-Prozesse) und Chromium-Kompilierung. Gerade Workloads wie Software-Compilation, AI-Inference und 3D-Rendering profitieren stark von großem Cache, da häufig auf wiederkehrende Datensätze zugegriffen wird.

Interessanterweise spielt Gaming bei diesem Modell eine untergeordnete Rolle. Zwar sind X3D-Prozessoren traditionell für ihre starke Gaming-Performance bekannt, doch AMD hat mehrfach betont, dass zusätzlicher Cache ab einem gewissen Punkt keine signifikanten FPS-Gewinne mehr bringt. Der 9950X3D2 ist daher klar als Speziallösung für Compute-intensive Anwendungen positioniert – nicht als Gaming-Flaggschiff.

AMD wird den Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Prozesor am 22. April in den Handel bringen, aber hat den Preis bislang nicht offiziell bestätigt. Dieser dürfte voraussichtlich aber über dem 9950X3D-Standardmodell liegen.

Quelle: AMDs Jack Huynh @ X