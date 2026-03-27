Apple beerdigt den Mac Pro

Apple hatte seinen letzten Mac Pro bereits 2023 vorgestellt. Dieser Komplett-PC für professionelle Anwender setzt auf den M2 Ultra als Chip. Seitdem war es um diese Modellreihe ruhig geworden. Inzwischen hat der Hersteller aus Cupertino den Verkauf eingestellt. Wer die bisherige Produktseite aufrufen will, landet nur noch auf der allgemeinen Übersichtsseite für Mac-Rechner. Ein Nachfolgemodell ist wohl nicht mehr angedacht.

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Die Ursache: Mit dem Mac Studio hat Apple eine deutlich kompaktere Version vorgestellt, die sich ebenfalls für professionelle Anwender eignet. Dieser Rechner, der mehr einem aufgepumpten Mac mini ähnelt, nutzt sogar auf Wunsch den überlegenen M3 Ultra als Chip. Er kann zudem mit bis zu 256 GByte RAM und bis zu 16 TByte Speicherplatz ausgestattet werden. Somit war der Platz für den bisherigen Mac Pro im Portfolio von Apple bereits mehr als wackelig.

Apple bietet jetzt noch drei Desktop-Macs an: den iMac mit 24 Zoll und M4-Chip, den Mac mini mit wahlweise M4 oder M4 Pro sowie den Mac Studio mit dem M4 Max oder alternativ M3 Ultra. Dazu kommen natürlich noch diverse MacBooks. Dank der effizienteren ARM-Chips der neueren Rechner dürfte die Notwendigkeit, einen Mac Pro im großen Gehäuse auszuliefern, nicht mehr gegeben sein.

Die Modellreihe der Mac Pro endet damit eher unvermittelt und ohne großes Tamtam. Angesichts des Mac Studios, werden aber wohl nur wenige Anwender die Reihe ernsthaft vermissen.

Quelle: 9to5Mac