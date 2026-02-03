ASUS bestätigt indirekt AMDs neuen Ryzen 9 9950X3D2

Ein unscheinbares Detail in einem Video von ASUS China sorgt derzeit für neue Spekulationen rund um AMDs nächstes X3D-Topmodell. Eigentlich dreht sich der Clip um den Ryzen 7 9850X3D, doch aufmerksame Zuschauer entdeckten auf dem Desktop des Testsystems einen Ordner mit der Bezeichnung „9950x3dv2“. Dabei handelt es sich keineswegs um eine offizielle Produktankündigung – der Name ist jedoch spezifisch genug, um auf einen internen Identifikator für einen höher positionierten Ryzen 9 X3D Prozessor hinzuweisen.

Anzeige

Solche Funde (ab Minute 5 im Video) sind deshalb interessant, weil sie weniger nach bloßem Gerücht als nach laufendem Validierungsprozess aussehen. Mainboard-Partner wie ASUS erhalten üblicherweise frühzeitig Vorserien-Samples, BIOS-Versionen und konkrete Testvorgaben. In dieser Phase werden Ergebnisse systematisch dokumentiert, etwa über unterschiedliche Firmware-Stände, Speicherprofile und Workloads hinweg. Ein klar benannter Ordner kann zwar reine Ordnung sein, deutet aber ebenso darauf hin, dass ein bestimmter Prozessor als eigenständiges Projekt getestet wird – und nicht nur als einmaliger Prototyp.

Besonders spannend ist der Zusatz „v2“. In der Enthusiasten-Szene steht eine solche Kennzeichnung oft für eine Überarbeitung: ein neues Stepping, angepasste Boost- und Power-Profile oder Feintuning für den Praxisbetrieb. Gerade bei X3D-CPUs ist das plausibel. Der gestapelte 3D V-Cache beeinflusst Thermik, Spannungsverhalten und Boost-Logik deutlich stärker als klassische Designs. Schon kleinere Änderungen an Firmware, Taktkurven oder Cache-Management können sich spürbar auf Gaming-Performance und gemischte Workloads auswirken – selbst ohne Änderungen bei Kernanzahl oder Grundarchitektur.

Der Zeitpunkt der Entdeckung passt ebenfalls ins Bild. Die Diskussionen rund um den seit letzter Woche erhältlichen Ryzen 7 9850X3D fallen bislang eher verhalten aus. Häufig ist von einem überschaubaren Leistungsplus gegenüber dem Vorgänger die Rede, teils kombiniert mit höherer Leistungsaufnahme. Sollte AMD die X3D-Mittelklasse bewusst konservativ aktualisieren, wäre ein überarbeiteter Ryzen 9 X3D ein logischer Kandidat, um am oberen Ende wieder klarere Akzente zu setzen.

Natürlich liefert ein Ordnername keine handfesten Informationen zu Taktraten, Cache-Ausbau oder einem möglichen Launch-Termin. Er sagt auch nichts über die finale Produktbezeichnung aus. Was er jedoch nahelegt, ist ein fortgeschrittener Partner-Teststatus. Und genau diese Phase ist entscheidend für Plattformreife: BIOS-Stabilität, Speicherkompatibilität und reproduzierbare Performance stehen hier im Fokus.

Der Ryzen 9 9950X3D2 wurde kürzlich bereits in einer Importliste AMD aufgeführt und zeigte zuvor auch schon ein kleines Leistungsplus im Geekbench. Die Benchmark-Datenbank bestätigte zudem den 50 Prozent größeren 3D V-Cache des 9950X3D2 gegenüber dem aktuellen Ryzen 9 9950X3D.

Unterm Strich bleibt festzuhalten: ASUS scheint etwas unter dem Label „9950x3dv2“ zu testen – und dieses Detail hat die Gerüchteküche um ein mögliches, überarbeitetes Ryzen-9-X3D-Flaggschiff neu angeheizt. Sollten ähnliche Hinweise bei weiteren Partnern auftauchen, dürfte sich das Bild schnell weiter verdichten.

Quelle: Club386