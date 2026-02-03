„Alone in the Dark“: GOG.com verschenkt die ersten drei Spiele

Die Plattform GOG.com ist mittlerweile eigenständig und kein Teil mehr des Entwicklerstudios CD Projekt RED. Dennoch bleibt man dabei, dass es dort nicht nur ums Anbieten DRM-freier Spiele geht, sondern auch darum, Retro-Games weiterhin auf modernen Systemen lauffähig zu halten. In diesem Zuge verschenkt die Plattform derzeit gleich drei Spiele im Bundle. Dabei handelt es sich um die ersten drei Teile der Reihe „Alone in the Dark“.

Anzeige

Diese Games sind in den frühen 1990er-Jahren für den PC erschienen. „Alone in the Dark“ war einer der ersten Titel, der mit Polygon-Charakteren experimentiert hat. Die Reihe gilt auch als Pionier des Survival-Horrors und hat damit für spätere Klassiker wie „Resident Evil“ erst den Weg geebnet. Somit kann man die ersten drei Spiele sicherlich gerne einmal zu seinem Pile-of-Shame hinzufügen.

In dem Paket sind, wie schon erwähnt, die drei ersten Games aus den 1990er-Jahren enthalten. Es folgen später noch viele Neuanläufe, um die Marke wieder nach vorne zu bringen. An die Erfolge der ersten Spiele konnte „Alone in the Dark“ jedoch nie wieder so recht anknüpfen. Dabei verbleiben noch ein paar Tage Zeit, um die Spiele in die eigene Sammlung aufzunehmen Wir wünschen viel Spaß!

Quelle: GOG.com