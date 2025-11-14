Ubisoft verschenkt „Immortals Fenyx Rising“

Wer nach ein bisschen Gaming-Vergnügen für das Wochenende sucht, der hat Glück. Denn der Publisher Ubisoft verschenkt aktuell das Spiel „Immortals Fenyx Rising“ Dieses kann bis 2. Dezember 2025 dauerhaft der eigenen Sammlung hinzugefügt werden. Es bleibt dann also auch nach dem genannten Stichtag weiterhin in der Bibliothek. Einziger Haken: Ubisoft verschenkt nur die PC-Version, welche es via Ubisoft Connect gibt.

Man benötigt also zum Abruf Ubisofts eigene Plattform. Das ist auch der Sinn der Gratis-Aktion, denn der französische Vertrieb feiert damit das fünfjährige Bestehen des Dienstes. Wer ohnehin ein Konto bei Ubisoft Connect hat, nimmt das kostenlose Spiel „Immortals Fenyx Rising“ aber sicherlich gerne mit. Es handelt sich allerdings um die Standardversion, die DLCs sind also nicht mit dabei, können aber separat nachgekauft werden.

Wer Interesse an „Immortals Fenyx Rising“ hat, das Spiel ist ursprünglich bereits 2020 für PC und Konsolen erschienen, sollte unter folgendem Link im Ubisoft Store vorbeischauen bzw. direkt Ubisoft Connect öffnen.

Quelle: Ubisoft Store