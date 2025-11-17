Honor 500 Pro: Smartphone-Flaggschiff soll einen massiven Akku mitbringen

Honor wird mit dem Honor 500 Pro am 24. November 2025 ein neues Smartphone-Flaggschiff präsentieren. Dieses Modell könnte vor allem mit seiner Akkukapazität und der daraus resultierenden Laufzeit auffallen. Denn Gerüchte sagen dem mobilen Endgerät stattliche 8.000 mAh nach. Allerdings ist offen, ob diese Variante für den chinesischen Markt auch in Europa die Zulassung erhalten würde.

In der Hinsicht konnten jedoch auch schon andere Hersteller wie OnePlus positiv überraschen. Zu den weiteren technischen Daten sollen wohl ein AMOLED-Display mit 6,55 Zoll Diagonale, 120 Hz Bildwiederholrate und einer Auflösung von 2.736 x 1.264 Pixeln zählen. Als SoC handelt man den Qualcomm Snapdragon 8 Elite, begleitet von 16 GByte RAM und 1 TByte Speicherplatz.

Zur weiteren Ausstattung sollen eine Hauptkamera mit 200 Megapixeln und ein Ultraschall-Fingerabdruckscanner unter dem Bildschirm zählen. Das Honor 500 Pro soll von einem Standardmodell begleitet werden und dürfte später auch in Europa auf den Markt kommen. Es sind unter anderem Farbvarianten in Blau und Pink geplant.

Zu den weiteren technischen Daten und den konkreten Preisen wird es, zumindest für den chinesischen Markt, spätestens am 24. November 2025 etwas Neues geben.

Quelle: Digital Chat Station (Weibo)