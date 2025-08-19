Poco M7: Das neue Mittelklasse-Smartphone mit dem Flaggschiff-Akku

Nachdem es bereits im März 2025 in China gestartet ist, kommt das Poco M7 jetzt nach Europa. Allerdings sind die technischen Daten abgeändert worden. So steckt ein abweichender Chip im Inneren und die Akkukapazität hat sich deutlich erhöht. Denn das soll das Alleinstellungsmerkmal dieses Mittelklasse-Smartphones sein: der Akku mit 7.000 mAh.

Anzeige

Aufgeladen wird das Poco M7 mit bis zu 33 Watt. Es beherrscht auch Reverse Charging mit 18 Watt. Zur weiteren Ausstattung gehört ein LC-Display mit 6,9 Zoll Diagonale, einer Auflösung von FHD+, einer Bildwiederholrate von 144 Hz sowie Support für Adaptive Sync. Im Inneren steckt als SoC der Qualcomm Snapdragon 685. Diesem stehen je nach gewähltem Modell 6 bzw. 8 GByte LPDDR4X-RAM und 128 bzw. 256 GByte UFS-2.2-Speicherplatz. Auch die Erweiterung via microSD ist möglich.

Das Poco M7 nutzt HyperOS 2 als Oberfläche, basierend auf Android 15. Das Smartphone ist auch nach IP64 vor Staub und Wasser geschützt. Vorne sitzt dabei eine Selfie-Cam mit 8 Megapixeln. An der Rückseite befindet sich die Dual-Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel) Megapixeln plus Tiefensensor. 5G beherrscht dieses Modell bedauerlicherweise nicht, bringt aber 4G LTE, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS, USB-C und Co. mit.

Das Poco M7 kostet mit 6 / 128 GByte in Deutschland 169,90 Euro. Mit 8 / 128 GByte sind es 189,90 Euro. Als Early-Bird-Angebot gibt es bis 1. September 2025 aber beide Versionen mit einem Rabatt von jeweils 40 Euro – also für 129,90 bzw. 149,90 Euro. Als Dreingabe erhalten frühe Käufer obendrein wahlweise die Redmi Buds 6 Lite im Wert von 19,99 Euro (UVP) oder aber die Xiaomi Power Bank 10.000 mAh 22.5W Lite im Wert von 14,99 Euro (UVP) gratis dazu.