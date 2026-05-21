AMD Ryzen 7 5800X3D: 10th Anniversary Edition wird bereits verkauft

AMD bringt den Prozessor Ryzen 7 5800X3D erneut auf den Markt – als sogenannte „10th Anniversary Edition“. In Indien ist der Verkauf bereits angelaufen. Der Prozessor, der selbst heute noch recht spieletauglich ist, lässt sich dort also schon erwerben. In Indien kostet der Chip, welcher zur AM4-Plattform kompatibel ist, 30.000 indische Rupien. Umgerechnet entspricht das in etwa 270 Euro.

Anzeige

Ob der AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition auch in Deutschland erscheinen wird, ist derzeit offen. Die Verpackung, die man in indischen Shops bereits erblicken kann, ist zumindest international bzw. in englischer Sprache gehalten. Es finden sich aber auch auf der Rückseite deutschsprachige Textauszüge, was Interessierten Hoffnung machen könnte. Erschienen ist die Gaming-CPU im Übrigen ursprünglich im April 2022 und sorgte damals durch den neuartigen 3D V-Cache für Aufsehen. Direkte Nachfolger gibt es in Form der AMD Ryzen 7 7800X3D und 9800X3D.

Die technischen Daten des AMD Ryzen 7 5800X3D sind auch in der neuen Jubiläumsedition unverändert geblieben. Nach wie vor handelt es sich also um eine CPU mit acht Kernen, die 16 Threads parallel verarbeiten kann. Der maximale Takt liegt im Boost-Modus bri 4,5 GHz für einzelne Kerne.

Warum bringt AMD die eigentlich veraltete CPU erneut auf den Markt? Das ist eine Reaktion auf die Speicherkrise, die es Gamern mit der AM4-Plattform erlaubt, ein relativ kostengünstiges Upgrade durchzuführen.

Quelle: 99Deals