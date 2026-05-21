Lian Li O11 Vision-M Gehäuse im Test

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Mit dem Lian Li O11 Vision-M stellt der bekannte Gehäusehersteller ein weiteres Modell der beliebten O11-Serie vor. Diese Version soll das Beste aus beiden Welten vereinen: eine gute Leistung und gleichzeitig ein Show-Case mit drei Bereichen aus Echtglas. Erreicht werden soll dies, in dem ein sinnvoller Kompromiss zwischen Glaselementen und Lüftungslöchern geschaffen wurde, sodass ein guter Luftstrom garantiert bleibt. Bereits vorinstalliert ist allerdings nur ein 140-mm-Lüfter.

Das Gehäuse besitzt geringere Abmaße als ein Standard-Midi-Tower und kann daher auch nur Micro-ATX-Mainboards aufnehmen. Bei den restlichen Komponenten sollen dagegen keine Kompromisse notwendig sein. Es können zum Beispiel über 40 Zentimeter lange Grafikkarten oder auch ein 360-mm-Radiator verbaut werden. Der Radiator kann unter dem Top installiert und dort entweder hinter einer Blende versteckt oder offen präsentiert werden.

Die vorhandene Blende kann außerdem mit einem optional erhältlichen Display ausgestattet werden und das Gehäuse so in jedem Fall zu einem Hingucker machen.

Angeboten wird das Gehäuse mit schwarzer oder weißer Beschichtung. Technisch ist es ist identisch, allerdings kostet die weiße Version zum Marktstart 75 Euro und die schwarze Variante nur 70 Euro.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer sehr guten Anleitung sowie einer kleinen Box, in der die Schrauben für den Einbau der Hardware, einige Einwegkabelbinder, Gummierungen und ein Inbusschlüssel verstaut sind.

Optional erhältlich ist ein 9,2 Zoll großes Display, welches die vorhandene Blende im Gehäuse ersetzen kann und leicht zu montieren sein soll. Wir werden dies im nachfolgenden Testbericht ebenfalls verbauen und die Eigenschaften prüfen. Das Display kostet einen Aufpreis von 70 Euro und ist damit genau so teuer wie das eigentliche Gehäuse. Allerdings bietet Lian Li das O11 Vision-M auch als Digital-Version mit Display an, das sowohl für das schwarze als auch das weiße Modell zu einem Preis von 130 Euro führt. Dann ist der Aufpreis also etwas geringer als beim getrennten Kauf, nämlich nur noch 55 bzw. 60 Euro.