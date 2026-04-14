LC-Power Gaming 812 Vision Gehäuse im Test

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Das LC-Power Gaming 812 Vision ist ein Mid-Tower Gehäuse für ATX-Mainboards und jede Menge zusätzlicher Hardware. Es soll neben ausreichend Platz auch gute Kabelführungen und werkzeuglose Montagen anbieten.

Im Innenraum wurde ein Lüfter- und Beleuchtungshub verbaut, welches jeweils bis zu sechs Exemplare bündeln oder direkt über das Gehäuse steuern soll. Daran angeschlossen wurden drei vorinstallierte 140-mm-ARGB-Lüfter.

Als weiteres Feature ist eine Grafikkartenhalterung für schwere und lange Exemplare vorhanden. Mainboards mit Backside-Connector-Design sollen unterstützt werden. Auf moderne Anschlüsse im Top inkl. eines USB-C-Anschlusses muss ebenfalls nicht verzichtet werden.

Das LC-Power Gaming 812 Vision gibt es in der von uns getestete schwarzen Variante mit dem Zusatz „B“ (bzw. Onyx), sowie in Weiß mit dem Zusatz „W“ (bzw. Quartz). Beide Modelle gibt es in Deutschland aktuell für knapp unter 90 Euro. Varianten ohne vorinstallierte Lüfter gibt es nicht.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer Halterung für eine SSD, einem Speaker, einem Mehrweg- und einigen Einwegkabelbindern. Die Schrauben für den Einbau der Hardware wurden ebenfalls beigelegt, allerdings keine Anleitung. Diese sollte durch das Scannen eines QR-Codes auf der Verpackung heruntergeladen werden können, stand zum Zeitpunkt des Tests allerdings noch nicht zur Verfügung.