LC-Power: 812 Vision mit Fokus auf Details & Build-Komfort

Mit der neuen 812 Vision Serie will LC-Power frischen Wind in den Markt der Mid-Tower-PC-Gehäuse bringen. Die Modelle 812B „Onyx Vision“ (schwarz) und 812W „Quartz Vision“ (weiß) richten sich gezielt an PC-Enthusiasten, die neben Performance auch Wert auf ein durchdachtes Design und eine angenehme Montage legen.

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Auffällig ist vor allem das konsequente Farbkonzept: Beim Onyx Vision sind selbst kleinste Details wie Schrauben, Kabel und Anschlüsse vollständig in Schwarz gehalten. Das Quartz Vision verfolgt denselben Ansatz in Weiß mit silbernen Akzenten. Dieses einheitliche Design soll für ein besonders cleanes Erscheinungsbild sorgen, was ein Pluspunkt für Showcase-Builds sein kann.

Beim Innenleben betont LC-Power Benutzerfreundlichkeit. Die Frontpanel-Kabel wurden zu einem einzigen Stecker zusammengeführt, was den Aufbau deutlich vereinfachen und Fehlerquellen reduzieren soll. Ergänzt wird das durch ein vollständig werkzeugloses Design: Seitenteile aus Tempered Glass sowie Top- und Rückpanel lassen sich per Klickmechanismus schnell entfernen.

Für aktuelle High-End-Hardware bietet die Serie ebenfalls passende Features. Eine integrierte, höhenverstellbare GPU-Halterung stabilisiert schwere Grafikkarten und schützt vor Durchbiegen. Gleichzeitig sollen zahlreiche Dämpfungselemente für zusätzliche Sicherheit und weniger Vibrationen sorgen.

Beim Thema Kühlung zeigt sich die 812-Serie laut LC-Power flexibel: Ab Werk sind drei 140 mm große ARGB-Lüfter installiert, die über einen zentralen Hub gesteuert werden und sowohl PWM- als auch ARGB-Signale unterstützen. Zudem lassen sich Radiatoren bis 360 mm im Top montieren. Staubfilter – teils magnetisch, teils herausziehbar – sollen die Wartung im Alltag erleichtern.

Auch das Kabelmanagement wurde optimiert, unter anderem durch vorinstallierte Klettbänder. Unterstützt werden zahlreiche Mainboard-Formate von ATX bis hin zu modernen BTF-Layouts.

Preislich positionieren sich die Gehäuse für knapp 90 Euro im erschwinglichen Bereich. Sie sollen ab Ende März 2026 in Europa verfügbar sein.

Quelle: LC-Power