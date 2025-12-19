Lian Li Vector V100 Mini Gehäuse im Test

Anzeige

Mit dem Vector V100 Mini bietet Lian Li eine kleinere Version des von uns bereits im Juni getesteten Vector V100 an. Die Optik wurde beibehalten, sodass im direkten Vergleich der Produktbilder der beiden Modelle kaum ein Unterschied auffällt. Das Innere wurde ebenfalls sehr ähnlich gestaltet, allerdings gibt es auch Unterschiede. Der größte Unterschied dürfte die Mainboardkompatiblität sein. Bei der Mini-Variante sind maximal mATX-Mainboards verbaubar.

Die neue Version bietet weiterhin die Unterstützung von Back-Connect-Modellen an. Bis zu neun Lüfter sowie Radiatoren bis zu einer Länge von 360 mm können weiterhin in dem Gehäuse Platz finden. Auch die beiden Echtglas-Seitenfenster sowie die ARGB-Lüfter und der integrierte ARGB-Lichtstreifen sind weiterhin vorhanden.

Auch viele Details sind geblieben, wie ein Showbereich und eine GPU-Halterung zur Stabilisierung schwerer Grafikkarten, Allerdings sind beide Features in einer etwas anderen Variante als beim großen Bruder implementiert worden.

Erfreulicherweise wird nicht nur die Gehäusegröße, sondern auch der vom Hersteller empfohlene Verkaufspreis reduziert. Das Lian Li Vector V100 Mini ist ohne Lüfter bereits für 49,90 Euro erhältlich. Mit den vier ARGB-Lüftern soll es 64,90 Euro kosten. Dies sind fast 30 Euro weniger gegenüber zum großen Bruder. Anwender, die eine weiße Variante bevorzugen, gucken allerdings in die Röhre. Die Mini-Variante wird nur in schwarz angeboten.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer Anleitung, einigen Einwegkabelbindern, Gummierungen und Schrauben in einer Sortierbox für den Einbau der Hardware. Die beim großen Bruder mitgelieferte Grafikkartenhalterung ist in abgewandelter Form bereits im Gehäuse vorinstalliert.