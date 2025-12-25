Epomaker QK108 Tastatur im Test

Anzeige

Die Epomaker QK108 ist eine mechanische Tastatur im Fullsize-Layout, also inklusive Nummernblock. Angeschlossen werden kann die Tastatur dank ihres 8000-mAh-Akku per Funkempfänger oder Bluetooth, aber auch klassisch per Kabel.

Hochwertige Keycaps und Switches, die zudem ausgetauscht werden können, sind weitere Features. Ergänzt werden diese durch eine mehrschichtige Dämmung, die einen angenehmen Sound erzeugen soll, sowie einer RGB-Beleuchtung.

Ähnliche Feature haben wir auch schon bei vorherigen Tastaturtests gesehen, das kleine verbaute Display ist dagegen eine Besonderheit und eher selten anzutreffen. Dieses soll zudem mit eigenen GIFs bespielt werden können, was wir im nachfolgenden Test ausprobieren werden.

Erhältlich ist die Tastatur mit zwei unterschiedlichen Switch-Varianten, aber jeweils identischen Keycaps ab rund 65 Euro direkt auf der Hersteller-Homepage. Die Tastatur besitzt ein US ANSI Layout. Ein deutsches ISO Layout ist bislang leider nicht verfügbar.

Lieferumfang

Der Lieferumfang der Epomaker QK108 besteht aus einem USB-C auf USB-A Kabel, einem Keycap- und Switch-Puller, zwei Ersatz-Switches, drei Ersatztasten für den Betrieb an einem Mac sowie einer Anleitung.