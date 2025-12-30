Epomaker RT85 Tastatur im Test

Anzeige

Die Epomaker RT85 ist eine mechanische Tastatur mit einem 75%-Layout und besitzt gegenüber einer klassischen Tastatur also vor allem keinen Nummernblock. Angeschlossen werden kann die Tastatur dank ihres 8000-mAh-Akkus per Funkempfänger oder Bluetooth, aber auch klassisch per Kabel.

Nachdem wir bei einem früherem Test einer Epomaker-Tastatur von der Software enttäuscht waren, können wir jetzt schon eingangs bestätigen, dass bei der RT85 eine gute hauseigene Software angeboten wird. Über diese lassen sich etwa die verbaute RGB-Beleuchtung anpassen, als auch eigene Bilder oder GIFs über das verbaute LED-Display anzeigen.

Austauschbare Keycaps und Switches sind ebenfalls vorhanden, genau wie eine Gehäusedämmung, die für einen angenehmen Sound beim Tippen sorgen soll.

Erhältlich ist die Tastatur mit zwei unterschiedlichen Switch-Varianten und auch zwei Farbvarianten bei den Keycaps. Erworben werden kann die Epomaker RT85 ab rund 62 Euro direkt auf der Hersteller-Homepage. Die Tastatur besitzt ein US ANSI Layout. Ein deutsches ISO Layout ist bislang leider nicht verfügbar.

Lieferumfang

Der Lieferumfang der Epomaker RT85 besteht aus einem USB-C auf USB-A Kabel, einem Keycap- und Switch-Puller, zwei Ersatz-Switches sowie einer Anleitung.