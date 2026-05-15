Xiaomi 17T und 17T Pro: Vorgezogener Launch – plus Xiaomi 17 Max offiziell enthüllt

Xiaomi wird in diesem Jahr offenbar die traditionell erst in der 2. Jahreshälfte erscheinenden T-Modelle vorziehen. So rechnet man damit, dass Xiaomi die kommenden Xiaomi 17T (Pro) bereits Ende Mai oder Anfang Juni 2026 vorstellen wird. Zahlreiche Leaks deuten inzwischen auf den 28. Mai 2026 als Stichtag hin. Sogar einige technische Eckdaten und potenzielle Verkaufspreise für Europa sind schon vorab durchgesickert.

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Demnach soll das Xiaomi 17T 749 Euro kosten und zu diesem Preis 12 GByte RAM plus 256 GByte Speicherplatz mitbringen. An Bord sind auch ein AMOLED-Display mit 6,59 Zoll Diagonale, der MediaTek Dimensity 8500 Ultra als SoC, ein Akku mit 6.500 mAh und eine Triple-Kamera. Dem Xiaomi 17T Pro wiederum sagt man ein AMOLED-Display mit 6,83 Zoll und 144 Hz Bildwiederholrate nach. Als Chip soll der MediaTek Dimensity 9500 dienen. Zur weiteren Ausstattung gehören wohl ein Akku mit 7.000 mAh, der sich mit 100 Watt aufladen lassen soll. Die Variante des Smartphones mit 12 GByte RAM und 512 GByte Speicherplatz soll 999 Euro kosten.

Ergänzend will Xiaomi mit dem Xiaomi 17 Max offenbar auch noch ein anderes, neues Smartphone auf den internationalen Markt bringen. Hier hat der Hersteller sogar einige Eckdaten schon selbst offiziell verraten. Das mobile Endgerät wird den Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 als SoC verwenden und einen Akku mit stattlichen 8.000 mAh mitbringen. Diese Angabe bezieht sich jedoch zunächst auf die chinesische Variante, in der EU könnte die Kapazität geringer ausfallen. Das Xiami 17 Max soll zudem auf ein AMOLED-Display mit 6,9 Zoll Diagonale und eine Leica-Kamera mit 200 Megapixeln setzen.

Quelle: Xiaomi (Weibo)