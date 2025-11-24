OnePlus 15R, OnePlus Watch Lite und OnePlus Pad Go 2 offiziell enthüllt

OnePlus hatte sie schon angedeutet, jetzt liefert man nochmals Informationen zu den beiden Geräten OnePlus 15R und OnePlus Watch Lite nach. Es gesellt sich sogar ein drittes Gadget hinzu: das kommende 5G-Tablet OnePlus Pad Go 2. Allerdings findet die eigentliche Ankündigung mit allen technischen Details erst am 17. Dezember 2025 statt. Heute hat man die einzelnen Modelle aber immerhin bestätigt und erste Launch-Angebote in Aussicht gestellt.

Das OnePlus 15R ist dabei in kommendes Smartphone der gehobenen Mittelklasse, das sich unterhalb des bereits erhältlichen OnePlus 15 einordnen wird – das wird aber nicht nur technisch, sondern natürlich auch preislich gelten. Bestätigt hat der Hersteller heute, dass das Gerät nach den Standards IP66, IP68, IP69 und IP69K vor Staub und Wasser geschützt sein wird. Zudem wird es mit Farben Charcoal Black und Mint Breeze zwei Farbvarianten geben.

Die OnePlus Watch Lite ist interessanterweise eine Smartwatch, speziell für den europäischen Markt. Sie soll also ausschließlich in Europa erscheinen. Zur Technik wissen wir bedauerlicherweise noch gar nichts. OnePlus hat ein Gehäuse aus Edelstahl und zahlreiche Fitness-Funktionen bestätigt. Dann hätten wir da eben noch das Mittelklasse-Tablet OnePlus Pad Go 2. Dieses wird es auch als 5G-Variante geben. Zudem sind zwei Farbvarianten geplant, nämlich Shadow Black und Lavender Drift. Begleitend wird es den neuen OnePlus Pad Go 2 Stylo geben, der dann die Bedienung per präzisem Touchpen gewährleistet.

Die Auslieferung der drei Geräte soll nach dem 17. Dezember 2025 erfolgen. Wer ab jenem Stichtag vorbestellt, kann sich einige Aktionen sichern. Zum Beispiel sollen Vorbesteller des OnePlus 15R 100 Euro Rabatt erhalten und ein Netzteil für die Aufladung mit 120 Watt als Bonus erhalten – sowie eine Gratis-Schutzhülle. Vorbesteller des OnePlus Pad Go 2 werden 50 Euro Rabatt erhalten – plus eine kostenlose Smartwatch. Alles Weitere erfahren wir dann spätestens am 17. Dezember 2025.