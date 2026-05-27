Unreal Engine 6: Epic Games gewährt einen unerwarteten Blick

Epic Games hat einen ersten Blick auf die Unreal Engine 6 gewährt Diese soll die aktuelle Unreal Engine 5 beerben, welche als technische Basis für Spiele wie „LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight“, „Clair Obscur: Expedition 33“, „Borderlands 4“ und viele mehr gedient hat. Technische Details zur Spiele-Engine der nächsten Generation glänzen weiterhin durch Abwesenheit. Doch der Multiplayer-Hit „Rocket League“ wird im Rahmen einer Frischzellenkur den Umstieg wagen.

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In einem Video sieht man bereits, wie das technisch inzwischen veraltete „Rocket League“ durch die Unreal Engine 6 plötzlich zeitgemäß aussieht. Es handelt sich um die erste Demonstration der Engine in Form eines Gameplay-Videos. Laut Epic Games wurde das gezeigte Material in Echtzeit erstellt, es soll sich also nicht um vorgerenderte Cutscenes handeln. Zu sehen sind unter anderem stark verbesserte Reflexionen und ein viel realistischerer Look.

Für „Rocket League“ ist der Sprung immens, denn das Spiel nutzt aktuell noch die Unreal Engine 3, welche zu Zeiten der Xbox 360 und PlayStation 3 modern gewesen ist. Man kann nur hoffen, dass die Unreal Engine 6 nicht genauso hardwarehungrig sein wird wie die Unreal Engine 5. Letztere hat sich aus Sicht vieler Spieler zu einem Performance-Fresser entwickelt.

Quelle: Rocket League (YouTube)