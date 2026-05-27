Nvidia GeForce 610.47: Neuer Game-Ready-Treiber – und das Ende des Control Panels

Nvidia hat seinen neuen Game-Ready-Treiber GeForce 610.47 veröffentlicht. Das ist erst einmal nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Der neue Treiber macht entsprechende Grafikkarten fit für das heute erscheinende „007 First Light“ sowie weitere Games wie „Lego Batman: Legacy of the Dark Knight“, „EA Sports F1 25: 2026 Season Pack“ und „World of Tanks: Heat“. Gleichzeitig nimmt der Hersteller aber eine weitreichendere Änderung vor.

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So verabschiedet sich Nvidia mit dem neuen Treiber GeForce 610.47 endgültig vom bisherigen Control Panel. Formal wurde dieses bereits durch die Nvidia App ersetzt. Allerdings war es bislang als Option immer noch im Treiber-Download enthalten. Wer jetzt eine komplette Neuinstallation des Treibers vornimmt, erhält das klassische Control Panel also nicht mehr. Wer den neuen Treiber nur als Update installiert, behält jedoch den Zugriff.

Letzten Endes wird das Control Panel sich damit ab sofort schleichend aus der freien Wildbahn verabschieden. Das ist keine Überraschung, denn die Übergangszeit ist bereits lang gewesen. So ist die offizielle Nvidia App als langfristiger Ersatz bereits 2024 erschienen. Wie schon erwähnt, können Bestandsnutzer es aber bis auf Weiteres noch verwenden. Es wird aber keine neuen Features oder Updates mehr erhalten.

Perspektivisch wird das Control Panel dann nach und nach von allen Rechnern verschwinden. Letzten Endes wirkt es mittlerweile auch etwas aus der Zeit gefallen, auch wenn nicht jeder die vollgepacktere Nvidia App schon als Ersatz begrüßt hat. An diese wird man sich jetzt aber gewöhnen müssen.

Quelle: Nvidia