Neuer GeForce Game Ready Driver 595.71 behebt Lüfterprobleme

Nvidia hat den neuen Game-Ready-Treiber GeForce 595.71 veröffentlicht. Dieser stellt ein wichtiges Update dar, denn er behebt ein Problem mit der zuvor veröffentlichten Version 595.59, welche der Hersteller kurz nach Release schon wieder zurückziehen musste. Denn jener Treiber, der eigentlich Optimierungen für „Resident Evil Requiem“ enthielt, führte bei vielen Grafikkarten zu Problemen mit der Lüftersteuerung.

Als Ergebnis liefen insbesondere bei GeForce RTX 40 und RTX 50 mit Custom-Kühllösungen die Lüfter oftmals nicht mehr korrekt. Doch der neue Game Ready Driver GeForce 595.71 behebt jetzt die Probleme mit den stehenden Lüftern. Zu beziehen ist der neue Treiber wahlweise über die offizielle Website von Nvidia oder direkt über die App des Herstellers. Behoben sein, soll auch ein Problem, das dazu führte, dass Software zum Auslesen von Hardware-Infos die Drehzahlen der Lüfter nicht mehr erkennen konnte.

Beide Probleme traten offenbar dann auf, wenn die Anwender die Lüfterkurven selbst optimiert hatten. Ansonsten bringt der neue Treiber von Nvidia die bekannten Optimierungen der Vorgängerversion 595.59 mit.

