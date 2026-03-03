Ryzen 5 5500X3D: AMD bringt günstige X3D-Option nach China

Der Ryzen 5 5500X3D von AMD war bislang eine regionale Besonderheit: Ursprünglich als CPU-Modell für Lateinamerika positioniert, blieb der Prozessor für viele DIY-Bastler außerhalb dieser Märkte schwer erhältlich. 2026 deutet sich nun eine breitere Verfügbarkeit an. Neue Listings bei chinesischen Händlern – darunter JD.com – zeigen, dass AMD oder seine Distributionspartner den Chip in einen volumenstärkeren Markt bringen.

Technisch basiert der Ryzen 5 5500X3D auf „Vermeer“, also Zen 3 für den AM4-Sockel. Die CPU bietet 6 Kerne für 12 Threads und folgt AMDs bewährtem Chiplet-Design: Die Compute-Dies werden bei TSMC in 7-Nanometer-Technik gefertigt, ergänzt durch ein 12-nm-I/O-Die. Das eigentliche Differenzierungsmerkmal ist jedoch der zusätzliche 3D V-Cache. Damit ordnet sich der 5500X3D in die X3D-Familie ein, die für ihren erweiterten L3-Cache bekannt ist.

Gerade im Gaming-Kontext kann zusätzlicher Cache signifikante Vorteile bringen. Viele Titel reagieren sensibel auf Speicherlatenzen; ein größerer L3-Cache reduziert Zugriffe auf den Hauptspeicher und kann Bildraten stabilisieren, wenn die CPU zum Flaschenhals wird. Die Taktraten fallen mit 3,0 GHz Basistakt und bis zu 4,0 GHz Boost moderat aus – doch das Konzept setzt bewusst auf „mehr Cache statt mehr MHz“. Die offizielle TDP liegt bei 105 Watt, womit eine solide Kühlung ratsam bleibt, insbesondere in kompakten Gehäusen oder auf älteren Mainboards mit weniger leistungsfähiger Spannungsversorgung.

Für bestehende AM4-Nutzer ist der 5500X3D strategisch interessant. Ein Plattformwechsel auf AM5 bedeutet in der Regel neue Hauptplatine und DDR5-RAM. Ein CPU-Upgrade innerhalb von AM4 dagegen verlängert die Lebensdauer vorhandener Systeme bei überschaubaren Kosten – besonders dann, wenn die Grafikkarte noch ausreichend Leistung liefert und der Fokus auf Gaming liegt.

Die Kompatibilität dürfte – entsprechendes BIOS-Update vorausgesetzt – eine breite Palette an Chipsätzen umfassen, darunter X570, B550, A520 sowie ältere Serien wie X470, B450 oder sogar X370/B350. Entscheidend bleibt der Blick in die CPU-Support-Liste des jeweiligen Mainboard-Herstellers.

Ob der 5500X3D über China hinaus in weiteren Regionen offiziell erscheint, ist offen. Zwar war der Ryzen 5 5500X3D als Gaming-CPU für Einsteiger bereits Mitte 2024 in osteuropäischen Importlisten aufgetaucht, aber bislang ist die CPU hierzulande nicht erhältlich. Klar ist jedoch: AMDs derzeit günstigste X3D-Option für AM4 ist nicht länger auf ihren ursprünglichen Markt beschränkt.

